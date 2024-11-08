«Домклик»: В РФ снизилась стоимость краткосрочной аренды жилья после турсезона

Posted 8 ноября, 07:44
Published 8 ноября, 07:44
Modified 8 ноября, 07:44
Updated 8 ноября, 07:44
В компании отметили, что собственники помещений склонны завышать аренду в июле, когда наблюдается пик туристической активности.
При этом в «Домклик» отметили одну особенность: в отличие от многих других российских городов, в Краснодаре осенью цены на краткосрочную аренду выросли по сравнению с серединой лета на 15%. Аналитики сервиса объяснили это тем, что бархатный сезон на юге России привлекает много туристов и, как следствие, цены за проживание поднимаются, пишет newsnn.ru.
Рост цен, хоть и небольшой, зафиксирован также в Ростове-на-Дону, Красноярске (по 4%), и в Калининграде (2%). Как отмечают эксперты, в последнем городе рынок пока еще формируется, а в остальных двух его тренды пока невозможно понять из-за колебаний усредненных цен. За последние месяцы в этих территориях в разы выросло число бронирований.
Чаще всего люди бронируют номера и квартиры в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Как сообщается, цены на краткосрочную аренду там упали на 20%, 8% и 28% соответственно. По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, эти города отличает ярко выраженная сезонность туристического потока.
Эксперт также отметил, что на пике спроса летом рост стоимости краткосрочной аренды может подскочить даже на 30%. Одновременно Алексей Лейпи обратил внимание, что посуточная аренда может снова подорожать перед Новым годом, причем еще сильнее.
Ранее «Домклик» привел результаты других исследований по теме рынка краткосрочной аренды в России, в частности о том, какие города пользуются у туристов наибольшей популярностью, а также о том, во сколько обойдется там посуточная аренда.