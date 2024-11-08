«Домклик»: В РФ снизилась стоимость краткосрочной аренды жилья после турсезона

Рост цен, хоть и небольшой, зафиксирован также в Ростове-на-Дону, Красноярске (по 4%), и в Калининграде (2%). Как отмечают эксперты, в последнем городе рынок пока еще формируется, а в остальных двух его тренды пока невозможно понять из-за колебаний усредненных цен. За последние месяцы в этих территориях в разы выросло число бронирований.