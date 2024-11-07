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Posted 7 ноября, 12:20

Published 7 ноября, 12:20

Modified 7 ноября, 12:20

Updated 7 ноября, 12:20

ЕР дорабатывает механизм взаимодействия со сторонниками для более эффективной работы

ЕР дорабатывает механизм взаимодействия со сторонниками для более эффективной работы

7 ноября 2024, 12:20
Фото: ER.RU.
В центральном исполнительном комитете «Единой России» прошло совещание, собравшее представителей региональных советов сторонников со всех уголков страны.

Основная задача мероприятия заключалась в обновлении системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии и обсуждении их роли в партийном строительстве и предвыборных кампаниях.

В рамках пленарного заседания с речью выступил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев. Он подчеркнул значимость института сторонников, отметив, что путь каждого члена партии начинается именно с этой ступени. По его словам, институт нуждается в перезагрузке для более четкой формулировки задач на местах. Об этом пишет mkset.ru.

Ключевые направления деятельности института сторонников включают поддержку участников специальной военной операции и их семей, в том числе законодательное сопровождение. Обладая большинством мест в Госдуме, «Единая Россия» активно продвигает предложения, поступающие от сторонников на местах.

Партия также сосредоточена на развитии экономики страны в условиях санкционного давления. Якушев отметил, что «Единая Россия» будет способствовать получению финансовой поддержки для некоммерческих организаций. Он поддержал инициативы сторонников по созданию передвижных мастерских по протезированию и спортивной реабилитации, а также развитию школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на помощь участникам СВО и будут реализованы в сотрудничестве с Министерством просвещения РФ.

На семинаре обсуждалась возможность сокращения срока пребывания в статусе сторонника перед переходом в члены партии. Якушев предложил установить четкие критерии для получения членства, чтобы избежать автоматического приема после полугодичного периода.

Подводя итоги встречи, Якушев отметил, что подобные мероприятия ранее проводились с первичными отделениями партии и руководителями региональных исполкомов в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года, сообщает официальный сайт партии ER.RU.

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