ЕР дорабатывает механизм взаимодействия со сторонниками для более эффективной работы

Posted 7 ноября, 12:20
Published 7 ноября, 12:20
Modified 7 ноября, 12:20
Updated 7 ноября, 12:20
Основная задача мероприятия заключалась в обновлении системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии и обсуждении их роли в партийном строительстве и предвыборных кампаниях.
В рамках пленарного заседания с речью выступил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев. Он подчеркнул значимость института сторонников, отметив, что путь каждого члена партии начинается именно с этой ступени. По его словам, институт нуждается в перезагрузке для более четкой формулировки задач на местах. Об этом пишет mkset.ru.
Ключевые направления деятельности института сторонников включают поддержку участников специальной военной операции и их семей, в том числе законодательное сопровождение. Обладая большинством мест в Госдуме, «Единая Россия» активно продвигает предложения, поступающие от сторонников на местах.
Партия также сосредоточена на развитии экономики страны в условиях санкционного давления. Якушев отметил, что «Единая Россия» будет способствовать получению финансовой поддержки для некоммерческих организаций. Он поддержал инициативы сторонников по созданию передвижных мастерских по протезированию и спортивной реабилитации, а также развитию школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на помощь участникам СВО и будут реализованы в сотрудничестве с Министерством просвещения РФ.
На семинаре обсуждалась возможность сокращения срока пребывания в статусе сторонника перед переходом в члены партии. Якушев предложил установить четкие критерии для получения членства, чтобы избежать автоматического приема после полугодичного периода.
Подводя итоги встречи, Якушев отметил, что подобные мероприятия ранее проводились с первичными отделениями партии и руководителями региональных исполкомов в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года, сообщает официальный сайт партии ER.RU.