ЕР дорабатывает механизм взаимодействия со сторонниками для более эффективной работы

Партия также сосредоточена на развитии экономики страны в условиях санкционного давления. Якушев отметил, что «Единая Россия» будет способствовать получению финансовой поддержки для некоммерческих организаций. Он поддержал инициативы сторонников по созданию передвижных мастерских по протезированию и спортивной реабилитации, а также развитию школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на помощь участникам СВО и будут реализованы в сотрудничестве с Министерством просвещения РФ.