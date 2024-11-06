Выдающиеся умы Российской Федерации выступили на марафоне «Знание. Первые» в Москве

Posted 6 ноября, 17:02
Published 6 ноября, 17:02
Modified 6 ноября, 17:02
Updated 6 ноября, 17:02
В реализации проекта принимает участие правительство Москвы. Об этом сообщает 56orb.ru.
В столичном «Манеже» расположилась центральная площадка марафона. В первый день события перед участниками выступили спикеры из Архангельска, Нижнего Новгорода, Пятигорска, Сочи, Томска, Ханты-Мансийска, Якутска и Луганска.
На мероприятиях марафона — интервью, лекциях и других — обсуждались возможности реализации творческих и созидательных инициатив и развития талантов молодежи России.
В выставочном зале «Манеж» собрались делегаты из всех 89 регионов РФ. Встречи с представителями молодого поколения провели замруководителя Администрации Президента России — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также зампреды Правительства России Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев и другие.
Основными темами марафона стали: поставленные перед Российской Федерацией внешние вызовы, технологии искусственного интеллекта, реалии и перспективы отечественной космонавтики, развитие АПК, экологичный транспорт будущего, культура для молодого поколения, правила эффективных инвестиций и умение продюсировать собственное будущее. Также внимание спикеров и участников события сконцентрировалось на современной истории и на теме подвигов соотечественников. Участники марафона выслушали рассказы об обороне Отечества, прозвучавшие из уст Героя РФ Сергея Хайрудинова и военкоров НТВ и ВГТРК Алексея Ивлиева и Андрея Руденко соответственно.
Генеральным партнером марафона стала особая экономическая зона «Алабуга», на территории которой действует порядка четырех десятков заводов-резидентов, а ее штат превышает 17 тысяч сотрудников. В рамках программы «100 Лидеров» молодым специалистам предоставляется ряд возможностей для реализации в карьере.
Известно, что в мае 2021 года состоялся первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», ставший символом перезагрузки Российского общества «Знание». В течение четырех лет было проведено семь марафонов, участниками которых стали более 80 тысяч молодых людей, свыше 700 спикеров, а трансляции набрали неполных 900 млн просмотров.