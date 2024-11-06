Выдающиеся умы Российской Федерации выступили на марафоне «Знание. Первые» в Москве

Основными темами марафона стали: поставленные перед Российской Федерацией внешние вызовы, технологии искусственного интеллекта, реалии и перспективы отечественной космонавтики, развитие АПК, экологичный транспорт будущего, культура для молодого поколения, правила эффективных инвестиций и умение продюсировать собственное будущее. Также внимание спикеров и участников события сконцентрировалось на современной истории и на теме подвигов соотечественников. Участники марафона выслушали рассказы об обороне Отечества, прозвучавшие из уст Героя РФ Сергея Хайрудинова и военкоров НТВ и ВГТРК Алексея Ивлиева и Андрея Руденко соответственно.