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Posted 6 ноября, 17:02

Published 6 ноября, 17:02

Modified 6 ноября, 17:02

Updated 6 ноября, 17:02

Выдающиеся умы Российской Федерации выступили на марафоне «Знание. Первые» в Москве

Выдающиеся умы Российской Федерации выступили на марафоне «Знание. Первые» в Москве

6 ноября 2024, 17:02
Фото: Российское общество «Знание».
С 4 по 6 ноября 2024 года в России проводился федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» Российского общества «Знание» с участием выдающихся госдеятелей, лидеров научного и предпринимательского сообществ, ярких представителей сфер культуры, журналистики, спорта, а также героев РФ.

В реализации проекта принимает участие правительство Москвы. Об этом сообщает 56orb.ru.

В столичном «Манеже» расположилась центральная площадка марафона. В первый день события перед участниками выступили спикеры из Архангельска, Нижнего Новгорода, Пятигорска, Сочи, Томска, Ханты-Мансийска, Якутска и Луганска.

На мероприятиях марафона — интервью, лекциях и других — обсуждались возможности реализации творческих и созидательных инициатив и развития талантов молодежи России.

В выставочном зале «Манеж» собрались делегаты из всех 89 регионов РФ. Встречи с представителями молодого поколения провели замруководителя Администрации Президента России — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также зампреды Правительства России Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев и другие.

Основными темами марафона стали: поставленные перед Российской Федерацией внешние вызовы, технологии искусственного интеллекта, реалии и перспективы отечественной космонавтики, развитие АПК, экологичный транспорт будущего, культура для молодого поколения, правила эффективных инвестиций и умение продюсировать собственное будущее. Также внимание спикеров и участников события сконцентрировалось на современной истории и на теме подвигов соотечественников. Участники марафона выслушали рассказы об обороне Отечества, прозвучавшие из уст Героя РФ Сергея Хайрудинова и военкоров НТВ и ВГТРК Алексея Ивлиева и Андрея Руденко соответственно.

Генеральным партнером марафона стала особая экономическая зона «Алабуга», на территории которой действует порядка четырех десятков заводов-резидентов, а ее штат превышает 17 тысяч сотрудников. В рамках программы «100 Лидеров» молодым специалистам предоставляется ряд возможностей для реализации в карьере.

Известно, что в мае 2021 года состоялся первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», ставший символом перезагрузки Российского общества «Знание». В течение четырех лет было проведено семь марафонов, участниками которых стали более 80 тысяч молодых людей, свыше 700 спикеров, а трансляции набрали неполных 900 млн просмотров.

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