Эксперт не поддержал запрет породы кошек-бульдогов

Как пишет «Ридус», ветеринар отметил, что эти животные изначально не являются абсолютно нежизнеспособными, но у них короткий срок жизни и множество хронических заболеваний, включая проблемы с дыхательной системой и сердечно-сосудистые расстройства. Не все ветеринары охотно работают с этой породой, так как анестезия может быть связана с повышенным риском удушья.