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Posted 5 ноября, 09:23

Published 5 ноября, 09:23

Modified 5 ноября, 09:25

Updated 5 ноября, 09:25

Эксперт не поддержал запрет породы кошек-бульдогов

5 ноября 2024, 09:23
Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал инициативу западных зоозащитников о запрете разведения новой породы кошек-бульдогов, которые аргументировали ее большими страданиями животных.

Как пишет «Ридус», ветеринар отметил, что эти животные изначально не являются абсолютно нежизнеспособными, но у них короткий срок жизни и множество хронических заболеваний, включая проблемы с дыхательной системой и сердечно-сосудистые расстройства. Не все ветеринары охотно работают с этой породой, так как анестезия может быть связана с повышенным риском удушья.

В таких случаях требуются дополнительные процедуры, которые не нужны обычным кошкам. Вместе с тем специалист подчеркнул, что здоровье кошек-бульдогов не настолько критично, чтобы рассматривать их как «уродов», не имеющих права на существование.

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