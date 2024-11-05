Эксперт не поддержал запрет породы кошек-бульдогов

Posted 5 ноября, 09:23
Published 5 ноября, 09:23
Modified 5 ноября, 09:25
Updated 5 ноября, 09:25
Как пишет «Ридус», ветеринар отметил, что эти животные изначально не являются абсолютно нежизнеспособными, но у них короткий срок жизни и множество хронических заболеваний, включая проблемы с дыхательной системой и сердечно-сосудистые расстройства. Не все ветеринары охотно работают с этой породой, так как анестезия может быть связана с повышенным риском удушья.
В таких случаях требуются дополнительные процедуры, которые не нужны обычным кошкам. Вместе с тем специалист подчеркнул, что здоровье кошек-бульдогов не настолько критично, чтобы рассматривать их как «уродов», не имеющих права на существование.