Дальневосточные железнодорожники уложили 8,1 км пути на перегоне БАМа за сутки

Реконструкция перегона Тында — Побожий ведется в рамках проекта модернизации второго этапа Восточного полигона. Участок проходит вдоль русла реки Тында, пересекает несколько ручьев и реку Сети. Для преодоления водных преград возведены 7 мостов. Чтобы обезопасить инфраструктуру от весенних паводков, обустроены водоотводные кюветы и канавы. Всего переработано более 200 тыс. кубометров грунта. Для сохранения в летний период вечной мерзлоты в основании земляного полотна выполнена скальная охлаждающая наброска — более 5,6 тыс. кубометров.