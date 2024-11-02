В ТПП России прошел Всероссийский налоговый форум

«Представители налоговой службы стараются понять, услышать и решить вопросы в пользу бизнеса. Но есть вещи, которые уже прописаны в законодательстве, и мы должны их выполнять», — отметил Катырин, добавив, что именно поэтому ведется поиск путей оптимизации ряда вопросов, минимизации потерь бизнеса и времени. Многие проекты, по словам Катырина, можно реализовать в краткой перспективе вместе с налоговыми органами. Есть задачи, которые требуют законодательного разрешения.