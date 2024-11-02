В ТПП России прошел Всероссийский налоговый форум

Posted 2 ноября, 08:25
Published 2 ноября, 08:25
Modified 2 ноября, 08:27
Updated 2 ноября, 08:27
Участники обсуждали новые параметры налоговой системы и налоговую политику на ближайшие несколько лет.
В июле и октябре 2024 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, которые обновляют параметры налогообложения корпоративных и личных доходов, а также предусматривают нововведения для бизнеса. В то же время от предпринимателей поступают предложения по донастройке налогового законодательства, которыми участники форума поделились с представителями Федеральной налоговой службы.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что налоговая служба считается одной из самых открытых служб на сегодня.
«Представители налоговой службы стараются понять, услышать и решить вопросы в пользу бизнеса. Но есть вещи, которые уже прописаны в законодательстве, и мы должны их выполнять», — отметил Катырин, добавив, что именно поэтому ведется поиск путей оптимизации ряда вопросов, минимизации потерь бизнеса и времени. Многие проекты, по словам Катырина, можно реализовать в краткой перспективе вместе с налоговыми органами. Есть задачи, которые требуют законодательного разрешения.
Руководство Федеральной налоговой службы рассказало участникам форума о развитии сервисов, которые могут упростить жизнь предпринимателей.
Замруководителя Федеральной налоговой службы Виктор Бациев сообщил, что в марте начал работу сервис «Бизнес-онлайн». Суть его заключается в том, чтобы предоставить комплексную услугу с использованием биометрии, в рамках которой за несколько часов можно запустить готовый бизнес с открытием расчетного счета в банке.
Помимо этого, в рамках форума проводились тематические круглые столы — от акцизного налогообложения до налоговых льгот инвесторам.
В этом году Всероссийской налоговый форум состоялся в двадцатый раз, и за эти годы он стал, по словам организаторов, площадкой, где бизнес-сообщество получает возможность вести дискуссии с представителями государства, совместно искать пробелы в законодательстве и выяснять, в каком направлении следует двигаться.