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Posted 2 ноября, 11:00

Published 2 ноября, 11:00

Modified 2 ноября, 11:02

Updated 2 ноября, 11:02

В Москве выберут победителей InterComm 2024: опубликован шорт-лист проектов

В Москве выберут победителей InterComm 2024: опубликован шорт-лист проектов

2 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI.
Организаторы премии InterComm 2024 представили шорт-лист лучших проектов. Премия является самой крупной отраслевой наградой России и СНГ в сфере внутрикорпоративных коммуникаций.

Руководитель оргкомитета премии, главный редактор InterComm Media Лариса Рудакова рассказала, что в этом году участники представили яркие и вдохновляющие кейсы, и это впечатляет. Однако ожидания премии достаточно высокие, и некоторые из представленных проектов им не отвечают, передает 56orb.ru.

«Мы ждём на премию проекты в первую очередь инновационные, задающие или даже предвосхищающие тренды, которые станут бенчмарками для индустрии», — сказала Лариса Рудакова.

Рекордное число заявок получили организаторы премии в этом году. В результате из 319 проектов в шорт-лист вошли 129. Конкурс включает в себя восемнадцать категорий, в числе которых «Территория добра», «Семейные ценности», «Работа мечты». Лучших участников также будут определять в номинациях «Новые медиа», «Команда года» и других. Заявки на премию направили крупнейшие отечественные предприятия из разных секторов экономики, включая ТЭК, информационные технологии, машиностроительную отрасль, банкинг и ретейл. В премии неоднократно участвовали такие компании, как Сбербанк, «Норникель», СИБУР. Постоянными участниками также являются «Мегафон», «Газпром нефть», «Ростелеком» и «Северсталь».

5 и 6 ноября пройдет финал, где участники из шорт-листа будут защищать свои проекты. 21 ноября организаторы назовут лауреатов премии. Их наградят в рамках торжественной церемонии, которая пройдет в Москве. Премия InterComm проводится уже в 15-й раз. За организацию мероприятия отвечает коммуникационная группа «МедиаЛайн». Информационным партнером премии выступает медиахолдинг 1MI.

Отметим, что премия направлена на развитие корпоративной культуры, внедрение наиболее эффективных практик мотивации и обучения персонала, а также на поддержку высоких профессиональных стандартов.

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