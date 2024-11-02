В Москве выберут победителей InterComm 2024: опубликован шорт-лист проектов

Рекордное число заявок получили организаторы премии в этом году. В результате из 319 проектов в шорт-лист вошли 129. Конкурс включает в себя восемнадцать категорий, в числе которых «Территория добра», «Семейные ценности», «Работа мечты». Лучших участников также будут определять в номинациях «Новые медиа», «Команда года» и других. Заявки на премию направили крупнейшие отечественные предприятия из разных секторов экономики, включая ТЭК, информационные технологии, машиностроительную отрасль, банкинг и ретейл. В премии неоднократно участвовали такие компании, как Сбербанк, «Норникель», СИБУР. Постоянными участниками также являются «Мегафон», «Газпром нефть», «Ростелеком» и «Северсталь».