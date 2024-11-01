Якушев: 180 млрд рублей заложено на развитие комфортной городской среды

Владимир Якушев подчеркнул, что проект по развитию комфортной городской среды был запущен еще в 2016 году. Сейчас он трансформировался федеральную программу. В рамках проекта предусмотрено определение объектов для благоустройства в конкретных населенных пунктах с участием местных жителей. Этот подход реализуется путем проведения голосования. Якушев пояснил, что чиновники не всегда понимают нужды населения и часто принимают решения о строительстве объектов, которые не приносят ожидаемых результатов. Когда же это делают сами жители, то остаются довольны реализацией проектов. По словам врио секретаря генсовета, в голосовании по выбору объектов для благоустройства приняли участие уже десятки миллионов жителей страны.