Якушев: 180 млрд рублей заложено на развитие комфортной городской среды

Posted 1 ноября, 09:59
Published 1 ноября, 09:59
Modified 1 ноября, 09:59
Updated 1 ноября, 09:59
По словам временно исполняющего обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева, в бюджете на 2025–2027 годы заложены средства на поддержку данной программы, что означает ее дальнейшую реализацию. Речь идет о финансировании в размере 180 миллиардов рублей. Представители «Единой России» настаивали на том, чтобы средства на этот проект были зарезервированы в бюджете, поскольку преображение российских городов и сел дает значительный социальный эффект, пишет transsibinfo.com.
Владимир Якушев подчеркнул, что проект по развитию комфортной городской среды был запущен еще в 2016 году. Сейчас он трансформировался федеральную программу. В рамках проекта предусмотрено определение объектов для благоустройства в конкретных населенных пунктах с участием местных жителей. Этот подход реализуется путем проведения голосования. Якушев пояснил, что чиновники не всегда понимают нужды населения и часто принимают решения о строительстве объектов, которые не приносят ожидаемых результатов. Когда же это делают сами жители, то остаются довольны реализацией проектов. По словам врио секретаря генсовета, в голосовании по выбору объектов для благоустройства приняли участие уже десятки миллионов жителей страны.
На брифинге в «Московском комсомольце» руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин подвел итоги программы. Он отметил, что в 2021 году в опросе приняли участие 9 миллионов граждан, а к 2024 году их число увеличилось до 17 миллионов. Таким образом, количество граждан, определяющих объекты для благоустройства, за три года почти удвоилось. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
Глава центрисполкома подчеркнул, что для проведения голосования партия и Минстрой России привлекают волонтеров.
Каждый год по программе формирования комфортной городской среды осуществляется обновление около 9000 объектов. Контроль за выполнением работ возложен на муниципальных депутатов партии «Единая Россия», которые следят за тем, чтобы подрядчик выходил на стройплощадку вовремя, а качество работ и дизайн соответствовали пожеланиям жителей. За каждым объектом партия закрепляет отдельного депутата. Приблизительно в 20 процентах случаев выявляются недочеты, которые подрядчики исправляют.
«В нашем регионе продолжается формирование комфортной городской среды по одноименной федеральной программе. На данный момент градостроители благоустроили 37 объектов в Омске и области, работы идут ещё на 4 объектах. За ходом и качеством выполненных работ следят представители партии „Единая Россия“ вместе с заинтересованными жителями близлежащих территорий.
Одним из проектов, работы над которым завершились недавно, стал бульвар «Озерки» в городе Исилькуль. Благоустройство нового пространства стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Для исилькульцев обустроили пешеходные дорожки, установили детские площадки, построили сухой фонтан — созданы все условия для отдыха взрослых и детей.
В этом году в Калуге прошёл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, на котором наши города Исилькуль, Называевск и Тара стали победителями. На реализацию проектов наши муниципалитеты получат федеральный грант в размере 230 млн рублей. Проекты-победители будут реализованы в течение двух лет — с 2025 по 2026 год», — сказал секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Омской области Виталий Хоценко.