Сэкономить время и увеличить скорость. Как сделать капстроительство проще

Posted 1 ноября, 11:21
Published 1 ноября, 11:21
Modified 1 ноября, 11:23
Updated 1 ноября, 11:23
Так, например, в одном из сервисов по цифровизации строительных процессов посчитали, что из бумажной документации, переведенной в электронный формат через их платформу, можно было бы построить 46 четырехсекционных домов высотой 23 этажа. А на строительство одного такого дома понадобилось бы 24 тыс. комплектов документации или 9 тыс. пачек бумаги.
Современные технологии делают нашу жизнь все более комфортной, казалось бы, в тех отраслях, где еще вчера такое невозможно было бы представить. Например, на заводе или на стройке, где руководителям компании приходится держать в уме множество показателей, сроков выполнения работ и других точных данных. К счастью, цифровизация технологических процессов помогает сократить время ожидания ответа разных их участников и упростить документооборот. Это позволяет вести бизнес-процессы эффективнее и без лишних цепочек действий.
Внедрение цифровизированного бизнес-процесса может сократить издержки при сохраняющемся качестве работы, автоматизировать на местах. Широкие возможности для организации рабочих процессов предоставляют различные сервисы, для девелоперов, например, системы для автоматизации строительных процессов «Экзон», ЦУС, БилдДокс, Pragmacore, ПСС.
Функциональность сервисов позволяет заказчику экономить время на выставление и проверку предписаний, проектировщику — быстрее согласовать документацию, а подрядчику корректно сформировать первичную документацию и получить оплату за проделанную работу.
Цифровые платформы хранят всю рабочую документацию в одном месте, где ознакомиться с данными в электронной базе могут все участники строительства: заказчик, генпроектировщик, подрядчик и субподрядчик. После создания проекта через сервис можно отслеживать сроки выполнения работ, их объемы, замечания от надзорных органов. Согласование проектной и исполнительной документации происходит в единой системе для всех участников капстроительства.
Так, например, система «Экзон» с 2018 года помогает девелоперам автоматизировать процессы на коммерческих и государственных проектах в области капитального строительства. В системе работают почти 11 тысяч компаний со всей России, за это время в «Экзон» было сформировано 716570 актов исполнительной документации, 128936 комплектов проектной документации, 182284 комплектов рабочей документации, выдано 19464 замечаний строительного контроля. Все это — тонны бумаги и десятки часов рутинной работы. Цифровые сервисы позволяют сделать процессы в строительстве не только эргономичным, эффективным, но и максимально экологичным процессом.