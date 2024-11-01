АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в международной выставке «Агропром Урал»

«АО СК „РСХБ-Страхование“ является традиционным участником „Аграпром Урал“. Для нас участие в выставке — это возможность пообщаться с клиентами филиала, получить от них обратную связь и более подробно ознакомиться с потребностями и трудностями сельхозтоваропроизводителей региона. Страховая компания заинтересована в том, чтобы каждый фермер, малое предприятие или крупный холдинг разбирался в технологиях агрострахования, порядке получения субсидий и защите своих финансов. На мой взгляд, только тесная совместная работа Минсельхоза, страхового сообщества и сельхозтоваропроизводителей дает возможность для развития потенциала сектора АПК», — прокомментировала Елена Русских, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Екатеринбурге.