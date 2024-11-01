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Posted 1 ноября, 13:50

Published 1 ноября, 13:50

Modified 1 ноября, 13:53

Updated 1 ноября, 13:53

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в международной выставке «Агропром Урал»

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в международной выставке «Агропром Урал»

1 ноября 2024, 13:50
Фото: freepik.com.
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ». erid: LjN8K8frh
30 октября АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в международной выставке сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «Агропром Урал».

«Агропром Урал» — ключевая выставка техники, материалов и оборудования для агропромышленного комплекса в Уральском регионе, в рамках которой были представлены новейшие разработки сельского хозяйства и продемонстрирован путь прохождения продукции «от поля до прилавка». Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

В деловой программе выставки приняли участие более 90 спикеров, ведущих экспертов и практиков в области агропромышленного комплекса. Оживленные дискуссии проходили на стендах экспонентов выставки. На стенде АО «Россельхозбанк» АО СК «РСХБ-Страхование» провело ряд деловых встреч с представителями отрасли АПК. В ходе них директор филиала в г. Екатеринбурге, Елена Русских, подробно рассказала о возможностях страховой защиты и мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Урала, особенностях страхования урожая сельхозкультур и сельскохозяйственных животных.

«АО СК „РСХБ-Страхование“ является традиционным участником „Аграпром Урал“. Для нас участие в выставке — это возможность пообщаться с клиентами филиала, получить от них обратную связь и более подробно ознакомиться с потребностями и трудностями сельхозтоваропроизводителей региона. Страховая компания заинтересована в том, чтобы каждый фермер, малое предприятие или крупный холдинг разбирался в технологиях агрострахования, порядке получения субсидий и защите своих финансов. На мой взгляд, только тесная совместная работа Минсельхоза, страхового сообщества и сельхозтоваропроизводителей дает возможность для развития потенциала сектора АПК», — прокомментировала Елена Русских, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Екатеринбурге.

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