АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в международной выставке «Агропром Урал»

Posted 1 ноября, 13:50
Published 1 ноября, 13:50
Modified 1 ноября, 13:53
Updated 1 ноября, 13:53
«Агропром Урал» — ключевая выставка техники, материалов и оборудования для агропромышленного комплекса в Уральском регионе, в рамках которой были представлены новейшие разработки сельского хозяйства и продемонстрирован путь прохождения продукции «от поля до прилавка». Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.
В деловой программе выставки приняли участие более 90 спикеров, ведущих экспертов и практиков в области агропромышленного комплекса. Оживленные дискуссии проходили на стендах экспонентов выставки. На стенде АО «Россельхозбанк» АО СК «РСХБ-Страхование» провело ряд деловых встреч с представителями отрасли АПК. В ходе них директор филиала в г. Екатеринбурге, Елена Русских, подробно рассказала о возможностях страховой защиты и мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Урала, особенностях страхования урожая сельхозкультур и сельскохозяйственных животных.
«АО СК „РСХБ-Страхование“ является традиционным участником „Аграпром Урал“. Для нас участие в выставке — это возможность пообщаться с клиентами филиала, получить от них обратную связь и более подробно ознакомиться с потребностями и трудностями сельхозтоваропроизводителей региона. Страховая компания заинтересована в том, чтобы каждый фермер, малое предприятие или крупный холдинг разбирался в технологиях агрострахования, порядке получения субсидий и защите своих финансов. На мой взгляд, только тесная совместная работа Минсельхоза, страхового сообщества и сельхозтоваропроизводителей дает возможность для развития потенциала сектора АПК», — прокомментировала Елена Русских, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Екатеринбурге.