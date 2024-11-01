Ефимов: 26 000 москвичей подписали договоры на новые квартиры по программе реновации

В Восточном административном округе документы на жилье оформили 7700 горожан, в Юго-Восточном — 4600, в Западном — 3800. Москвичи, участвующие в программе, получают новое жилье в том же районе города, где находится их старый дом. Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, жителей Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов расселяют в пределах округа.