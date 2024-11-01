Ефимов: 26 000 москвичей подписали договоры на новые квартиры по программе реновации

Posted 1 ноября, 15:53
Published 1 ноября, 15:53
Modified 1 ноября, 15:53
Updated 1 ноября, 15:53
Он уточнил, что собственниками новых квартир стали примерно 26 600 жителей старых домов Москвы. Им предложили современное жилье в 224 новых МКД. Вокруг построенных ЖК есть вся необходимая инфраструктура, что делает проживание горожан комфортным.
Как сообщает mos.ru, общее количество собственников новых квартир с момента запуска программы реновации выросло на 20%, достигнув более 162 400 человек.
В Восточном административном округе документы на жилье оформили 7700 горожан, в Юго-Восточном — 4600, в Западном — 3800. Москвичи, участвующие в программе, получают новое жилье в том же районе города, где находится их старый дом. Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, жителей Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов расселяют в пределах округа.
Отметим, что программа предусматривает снос объектов старого жилфонда и возведение на этих участках новых домов.
За первые девять месяцев 2024 года были подготовлены 44 новостройки, в которые переселят москвичей из старого жилфонда. Дворы новых домов озеленены и благоустроены. Министр правительства Москвы, глава московского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на придомовых территориях оборудованы детские и спортплощадки.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о восьми новых площадках, которые определены для строительства новостроек по программе реновации.
Напомним, что эта программа была утверждена летом 2017 года. Она предполагает расселение жителей 5176 старых домов. В течение прошлого года под заселение было сдано пятьдесят девять новых домов. Таким образом, современным жильем были обеспечены 47 000 горожан. Всего расселению подлежит около 1 миллиона жителей старых домов. Ранее мэр Москвы дал поручение нарастить вдвое темпы реализации программы.