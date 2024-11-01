gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 15:53

Published 1 ноября, 15:53

Modified 1 ноября, 15:53

Updated 1 ноября, 15:53

Ефимов: 26 000 москвичей подписали договоры на новые квартиры по программе реновации

Ефимов: 26 000 москвичей подписали договоры на новые квартиры по программе реновации

1 ноября 2024, 15:53
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В период с января по сентябрь текущего года москвичи, проживающие в 456 старых домах, оформили документы на новое жилье в рамках реализации программы реновации. Подробностями этого процесса поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что собственниками новых квартир стали примерно 26 600 жителей старых домов Москвы. Им предложили современное жилье в 224 новых МКД. Вокруг построенных ЖК есть вся необходимая инфраструктура, что делает проживание горожан комфортным.

Как сообщает mos.ru, общее количество собственников новых квартир с момента запуска программы реновации выросло на 20%, достигнув более 162 400 человек.

В Восточном административном округе документы на жилье оформили 7700 горожан, в Юго-Восточном — 4600, в Западном — 3800. Москвичи, участвующие в программе, получают новое жилье в том же районе города, где находится их старый дом. Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, жителей Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов расселяют в пределах округа.

Отметим, что программа предусматривает снос объектов старого жилфонда и возведение на этих участках новых домов.

За первые девять месяцев 2024 года были подготовлены 44 новостройки, в которые переселят москвичей из старого жилфонда. Дворы новых домов озеленены и благоустроены. Министр правительства Москвы, глава московского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на придомовых территориях оборудованы детские и спортплощадки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о восьми новых площадках, которые определены для строительства новостроек по программе реновации.

Напомним, что эта программа была утверждена летом 2017 года. Она предполагает расселение жителей 5176 старых домов. В течение прошлого года под заселение было сдано пятьдесят девять новых домов. Таким образом, современным жильем были обеспечены 47 000 горожан. Всего расселению подлежит около 1 миллиона жителей старых домов. Ранее мэр Москвы дал поручение нарастить вдвое темпы реализации программы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика