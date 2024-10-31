В РЭО призвали установить минимальную долю вторсырья при строительстве дорог

Posted 31 октября, 09:53
Published 31 октября, 09:53
Modified 31 октября, 09:53
Updated 31 октября, 09:53
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что специалисты РЭО совместно с Минпромторгом и Минприроды разрабатывают предложения для поддержки предприятий, применяющих вторичное сырье в дорожном строительстве. В частности, речь о введении пороговой доли вторсырья при создании новых дорог на уровне в 5%. Буцаев пояснил, что постановление № 1224 не регламентирует минимальную долю вторсырья, что позволяет заказчикам определять её самостоятельно и не создает достаточных стимулов для развития зеленых закупок. Он также рассказал, что в прошлом году в 26 российских регионах при строительстве дорог уже были применены переработанные материалы, а на трёх федеральных трассах было применено более 5,7 миллиона тонн вторичных ресурсов. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Это и другие предложения обсуждались на международной выставке «Дорога-2024», проходившей в Екатеринбурге. Специалисты РЭО рассказали компаниям о мерах поддержки для вовлечения вторсырья в хозяйственный оборот при дорожном строительстве.
Использование вторичных ресурсов при строительстве дорог, а также существующие опыт их применения и ограничения обсуждались в рамках семинара «Природосбережение: аспекты применения вторичных ресурсов в дорожной деятельности». В семинаре участвовали представители правительства Свердловской области, МАДИ, РЭО, Федерального дорожного агентства, РОСДОРНИИ, утилизаторы и производители продукции из вторсырья.
Производители в рамках выставки также получили возможность представить свою продукцию — модификаторы для асфальтобетона на основе резиновой крошки, дорожные барьеры и ограждения, геотекстиль из вторичных полимеров.
Мероприятие посетили министр транспорта и руководители подведомственных дорожных организаций. Вице-премьер Марат Хуснуллин поучаствовал в торжественном открытии новых трасс по ВКС.