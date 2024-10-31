В РЭО призвали установить минимальную долю вторсырья при строительстве дорог

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что специалисты РЭО совместно с Минпромторгом и Минприроды разрабатывают предложения для поддержки предприятий, применяющих вторичное сырье в дорожном строительстве. В частности, речь о введении пороговой доли вторсырья при создании новых дорог на уровне в 5%. Буцаев пояснил, что постановление № 1224 не регламентирует минимальную долю вторсырья, что позволяет заказчикам определять её самостоятельно и не создает достаточных стимулов для развития зеленых закупок. Он также рассказал, что в прошлом году в 26 российских регионах при строительстве дорог уже были применены переработанные материалы, а на трёх федеральных трассах было применено более 5,7 миллиона тонн вторичных ресурсов. Об этом пишет портал newsnn.ru.