Эксперты обсудили стратегию отрасли на конгрессе «Национальное здравоохранение»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что конгресс является важной площадкой для обсуждения будущих направлений отрасли. По его словам, участники события формируют парадигму здравоохранения, где забота о человеке происходит на каждом этапе жизни, создавая стандарты, закрепленные в нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь». В рамках программы планируется построить более 3,8 тысячи объектов здравоохранения и провести капремонт еще в 7,4 тысячи учреждений.