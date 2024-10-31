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Posted 31 октября, 09:00

Published 31 октября, 09:00

Modified 31 октября, 09:00

Updated 31 октября, 09:00

Эксперты обсудили стратегию отрасли на конгрессе «Национальное здравоохранение»

Эксперты обсудили стратегию отрасли на конгрессе «Национальное здравоохранение»

31 октября 2024, 09:00
Фото: Росконгресс.
В Москве прошел третий Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение». Событие приурочено к 150-летию Николая Семашко, выдающегося врача и одного из организаторов системы здравоохранения в СССР.

Форум организован при поддержке Правительства РФ и Минздрава России .В нем приняли участие более шести тысяч человек из 15 стран, а также более 13 тысяч человек онлайн, передает 56orb.ru.

Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конгресса.

Конгресс открыл президент России Владимир Путин. Пленарное заседание модерировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она заявила, что выдвинутые Семашко принципы остаются основой российской медицины и современные деятели здравоохранения продолжают их развивать.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что конгресс является важной площадкой для обсуждения будущих направлений отрасли. По его словам, участники события формируют парадигму здравоохранения, где забота о человеке происходит на каждом этапе жизни, создавая стандарты, закрепленные в нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь». В рамках программы планируется построить более 3,8 тысячи объектов здравоохранения и провести капремонт еще в 7,4 тысячи учреждений.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, что в 2023–2024 годах треть бюджета министерства направлено на исследования в сфере медицины. По его словам, консолидация научных потенциалов позволяет решать актуальные задачи здравоохранения и способствует технологическому развитию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула важность современных технологий в санитарно-эпидемиологической сфере. Он заявила, что служба расширяет мониторинг биорисков, создав российскую базу данных патогенов и внедряя современные подходы к обучению населения.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул вклад Семашко в формирование принципов профилактической медицины, которые внедряются в регионе. По словам главы региона, созданы центры для раннего выявления заболеваний, модернизировано 565 учреждений, что позволяет заботиться о здоровье на местах.

В завершение пленарного заседания прошло вручение Национальному медико-хирургическому центру им. Н. И. Пирогова награды «За доблестный труд».

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