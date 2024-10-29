РЭО: Пять российских регионов стали аутсайдерами по числу контейнеров для ТКО

Posted 29 октября, 11:00
Published 29 октября, 11:00
Modified 29 октября, 11:00
Updated 29 октября, 11:00
Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев в ходе своего выступления на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами, передает 56orb.ru.
На площадке Министерства природных ресурсов и экологии РФ ведется мониторинг существующей ситуации в отрасли обращения с отходами на уровне регионов. Одно из основных направлений для проработки — обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками. Оно включает в себя оценку текущей ситуации и составление плана по покупке контейнеров и оборудованию площадок для ТКО, сказал Денис Буцаев.
Результаты еженедельного мониторинга обеспеченности субъектов контейнерами показали, что в Карачаево-Черкесии баков для мусора на 38% меньше необходимого количества, которое составляет 1,5 тысячи единиц. В Дагестане из требующихся 17,7 тысячи единиц не хватает 49%, в Ингушетии — 44% из 547 единиц. По Тыве и Бурятии данные отсутствуют. Эти же регионы оказались аутсайдерами по обеспеченности контейнерными площадками. В Карачаево-Черкесии дефицит составляет 61%, в Дагестане — 46%. Общее количество необходимых площадок для ТКО в этих регионах должно составлять 1,7 тысячи и 5162 единицы соответственно. В Ингушетии дефицит составляет 64% (требуется 322 единицы), в Бурятии — 65% (6972 единицы), в Тыве — 65% (1110 единиц).
Лидерами по обеспеченности баками для отходов стали пятнадцать регионов. Среди них Амурская, Архангельская, Вологодская области. Высокие показатели также зафиксированы в Кемеровской, Кировской, Нижегородской областях и Подмосковье. В число регионов-лидеров вошли Омская, Свердловская области, Чукотка, ХМАО, Ямал, Башкортостан, республики Коми и Чувашия.
Для анализа текущей ситуации в регионах используются данные, содержащиеся в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС УТКО). По России в среднем показатель обеспеченности составляет 8,9 контейнерной площадки на тысячу жителей и 17,9 мусорного бака на тысячу человек. Среднероссийский показатель дефицита по регионам на сегодняшний день составляет 19% по обеспеченности контейнерами и 16% — контейнерными площадками.
Как отметил Алексей Макрушин, замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, анализ планов по покупке контейнеров и оборудованию контейнерных площадок указывает на то, что не все руководители обладают информацией об их дефиците. В некоторых случаях взаимодействие с регоператорами и органами местного самоуправления выстроено плохо, в результате чего такой анализ не проводится.
Сейчас правительствам регионов, органам местного самоуправления и другим участникам отрасли обращения с отходами предстоит подготовить дорожную карту по обеспечению регионов контейнерами и контейнерными площадками.