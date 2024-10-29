РЭО: Пять российских регионов стали аутсайдерами по числу контейнеров для ТКО

Результаты еженедельного мониторинга обеспеченности субъектов контейнерами показали, что в Карачаево-Черкесии баков для мусора на 38% меньше необходимого количества, которое составляет 1,5 тысячи единиц. В Дагестане из требующихся 17,7 тысячи единиц не хватает 49%, в Ингушетии — 44% из 547 единиц. По Тыве и Бурятии данные отсутствуют. Эти же регионы оказались аутсайдерами по обеспеченности контейнерными площадками. В Карачаево-Черкесии дефицит составляет 61%, в Дагестане — 46%. Общее количество необходимых площадок для ТКО в этих регионах должно составлять 1,7 тысячи и 5162 единицы соответственно. В Ингушетии дефицит составляет 64% (требуется 322 единицы), в Бурятии — 65% (6972 единицы), в Тыве — 65% (1110 единиц).