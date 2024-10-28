Заммэра Москвы Ефимов: Девелоперы построят дома для реновации в рамках КРТ

Posted 28 октября, 18:07
Published 28 октября, 18:07
Modified 28 октября, 18:07
Updated 28 октября, 18:07
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, рассказал, что в столице в рамках комплексного развития территорий реализуется 14 проектов, общая площадь которых составляет около 354 гектаров. Он также сообщил, что в будущих кварталах пройдет работа по благоустройству и озеленению территорий, а также будут размещены места для занятий спортом и детские площадки. Жилье для целей реновации будет построено в Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном и Зеленоградском административных округах. Об этом информирует mos.ru.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках реализации 14 проектов КРТ будет возведено 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости: 5,7 миллиона приходится на жилье, 2,5 — на общественно-деловые и социальные объекты и ещё более миллиона — на будущие производства.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, отметил, что просторные квартиры с улучшенной отделкой в новых жилых комплексах по программе реновации получат 20 тысяч жителей столицы. Первые этажи новых домов займут аптеки, магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры. Он подчеркнул, что это повысит качество проживания и уровень доступности товаров и услуг.
В рамках реализации программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и инфраструктурные объекты. На данный момент в Москве реализуется 236 таких проектов на общей площади более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.