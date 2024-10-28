Заммэра Москвы Ефимов: Девелоперы построят дома для реновации в рамках КРТ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, рассказал, что в столице в рамках комплексного развития территорий реализуется 14 проектов, общая площадь которых составляет около 354 гектаров. Он также сообщил, что в будущих кварталах пройдет работа по благоустройству и озеленению территорий, а также будут размещены места для занятий спортом и детские площадки. Жилье для целей реновации будет построено в Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном и Зеленоградском административных округах. Об этом информирует mos.ru.