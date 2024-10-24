СОГАЗ представил цифровую экосистему здоровья на форуме FINOPOLIS 2024

Современное страхование уже давно вышло за рамки классической модели, а достижения медицины позволяют выстраивать полноценную цифровую клинику для наших застрахованных. «В ближайшие годы ДМС будет локомотивом развития страхового рынка. Поэтому задача страховой компании не только создавать удобство для клиента на этапе покупки услуги, но и самое главное — развивать сервисную составляющую, упрощать процесс урегулирования, делать весь клиентский путь понятным, комфортным и прозрачным», — рассказала заместитель Председателя Правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на деловой секции «Цифровизация страхования: набирая обороты».