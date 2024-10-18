Домклик: рост ключевой ставки ЦБ в сентябре не отразился на структуре ипотечных выдач

Posted 18 октября, 14:24
Published 18 октября, 14:24
Modified 18 октября, 14:25
Updated 18 октября, 14:25
Аналитики сервиса провели большое исследование и подсчитали, что в сентябре в сегментах первичного, вторичного жилья и ИЖС наблюдались фактически те же доли ипотечных выдач, что и в предыдущем месяце, пишет properm.ru.
Всего за сентябрь Сбербанк выдал 49,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 225 млрд рублей (в июле — 49,8 тыс., в августе — 52,6 тыс. сделок).
В рамках льготной программы «Семейная ипотека» за последние месяцы было совершено около 14,5 тыс. сделок до того момента, когда она была приостановлена, что привело к замедлению спроса. Впрочем, аналитики полагают, что показатели будут отчасти восстановлены после перераспределения лимитов и возобновления кредитования.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи обратил внимание, что в сентябре рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке традиционно возглавили Москва и Санкт-Петербург. «В сегменте новостроек большинство сделок по-прежнему заключается на льготных условиях. При этом спрос на кредитование по базовым ставкам показывает рост», — отметил он.
Специалист сообщил, что в Москве количество таких выдач возросло на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%. Таковы показатели сентября.
Увеличилась в них и доля рыночной ипотеки в рамках покупки строящегося жилья. Так, в Москве за месяц объем ипотечных выдач на общих условиях вырос на 4,6% (до 14,8% в общей структуре выдач), а в Санкт-Петербурге — на 4,5% (до 10%).
На рынке строящегося жилья в российских регионах в минувшем месяце было выдано 17,3 тыс. ипотечных кредитов, что практически находится на уровне предыдущего месяца. А вот на рынке готового жилья в сентябре объем ипотечного кредитования сократился на 8,4% в сравнении с августом — до 29,1 тыс.
В целом на протяжении 2024 года, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов, объем кредитования вторички почти не меняется — около 30 тыс. сделок в месяц. При этом доля вторичного жилья в общем объеме кредитования по всей России остается существенной — 58,4% против 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.