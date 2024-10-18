Домклик: рост ключевой ставки ЦБ в сентябре не отразился на структуре ипотечных выдач

В целом на протяжении 2024 года, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов, объем кредитования вторички почти не меняется — около 30 тыс. сделок в месяц. При этом доля вторичного жилья в общем объеме кредитования по всей России остается существенной — 58,4% против 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.