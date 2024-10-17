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Posted 17 октября, 09:38

Published 17 октября, 09:38

Modified 17 октября, 09:38

Updated 17 октября, 09:38

ПЦБК ежегодно вносит вклад в защиту окружающей среды

ПЦБК ежегодно вносит вклад в защиту окружающей среды

17 октября 2024, 09:38
Фото: ПЦБК
В 2024 году подходит к концу федеральный нацпроект «Экология» — стартует переход к обновленному нацпроекту «Экологическое благополучие». Воплощением таких идей масштабно занимается Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК), являющаяся крупным производителем тарного картона и гофроупаковки в РФ.

Как сообщает properm.ru, компания в своей деятельности большое значение уделяет заботе об экологии. Она постоянно принимает участие в лесовосстановительных работах и повышении биоразнообразия в водоемах. Предприятие взяло в аренду свыше 400 тысяч гектаров леса, где добывают березу для изготовления бумаги, высаживая вместо нее ели по принципу: вырубленные гектары равно гектарам новых посадок.

В текущем году ПЦБК уже организовала восстановительные мероприятия на двух тысячах гектаров, в том числе высадив свыше 700 гектаров саженцев деревьев. За минувшее пятилетие удалось высадить более 12 миллионов молодых деревьев на площади 3686 гектаров, а суммарная площадь восстановления достигла отметки в 13 тысяч гектаров. В основном высаживаются деревья с закрытой корневой системой.

Помимо этого, каждый год ПЦБК проводит зарыбление водоемов Пермского края и соседних субъектов Российской Федерации. Так, 7 октября компания запустила 2,2 тысячи штук молоди белого амура в Нытвенский пруд, который является достаточно крупным искусственным водоемом на европейской части России.

За минувшее пятилетие работники предприятия выпустили в водоемы около 20 тысяч особей рыб разных видов. Более девяти тысяч мальков белого амура — в Суксунский пруд Пермского края, порядка двух тысяч — в Заинское водохранилище Республики Татарстан. В 2022 году ПЦБК выпустила 6,5 тысячи мальков краснокнижной стерляди в Камское водохранилище.

Глава компании Юрий Марков обращает внимание, что мероприятия по восполнению природных ресурсов представляют собой лишь малую часть работ ПЦБК по защите природы. Предприятие проводит модернизацию очистных сооружений и сокращает удельное потребление воды. Кроме того, для сохранения деревьев компания применяет макулатуру для изготовления картона, поддерживая экономику замкнутого цикла.

В июне текущего года стало известно, что Росприроднадзор выдал ПЦБК комплексное экологическое разрешение. За месяц до этого предприятие первым в целлюлозно-бумажной отрасли внесли в госреестр утилизаторов.

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