ПЦБК ежегодно вносит вклад в защиту окружающей среды

В текущем году ПЦБК уже организовала восстановительные мероприятия на двух тысячах гектаров, в том числе высадив свыше 700 гектаров саженцев деревьев. За минувшее пятилетие удалось высадить более 12 миллионов молодых деревьев на площади 3686 гектаров, а суммарная площадь восстановления достигла отметки в 13 тысяч гектаров. В основном высаживаются деревья с закрытой корневой системой.