ПЦБК ежегодно вносит вклад в защиту окружающей среды

Posted 17 октября, 09:38
Published 17 октября, 09:38
Modified 17 октября, 09:38
Updated 17 октября, 09:38
Как сообщает properm.ru, компания в своей деятельности большое значение уделяет заботе об экологии. Она постоянно принимает участие в лесовосстановительных работах и повышении биоразнообразия в водоемах. Предприятие взяло в аренду свыше 400 тысяч гектаров леса, где добывают березу для изготовления бумаги, высаживая вместо нее ели по принципу: вырубленные гектары равно гектарам новых посадок.
В текущем году ПЦБК уже организовала восстановительные мероприятия на двух тысячах гектаров, в том числе высадив свыше 700 гектаров саженцев деревьев. За минувшее пятилетие удалось высадить более 12 миллионов молодых деревьев на площади 3686 гектаров, а суммарная площадь восстановления достигла отметки в 13 тысяч гектаров. В основном высаживаются деревья с закрытой корневой системой.
Помимо этого, каждый год ПЦБК проводит зарыбление водоемов Пермского края и соседних субъектов Российской Федерации. Так, 7 октября компания запустила 2,2 тысячи штук молоди белого амура в Нытвенский пруд, который является достаточно крупным искусственным водоемом на европейской части России.
За минувшее пятилетие работники предприятия выпустили в водоемы около 20 тысяч особей рыб разных видов. Более девяти тысяч мальков белого амура — в Суксунский пруд Пермского края, порядка двух тысяч — в Заинское водохранилище Республики Татарстан. В 2022 году ПЦБК выпустила 6,5 тысячи мальков краснокнижной стерляди в Камское водохранилище.
Глава компании Юрий Марков обращает внимание, что мероприятия по восполнению природных ресурсов представляют собой лишь малую часть работ ПЦБК по защите природы. Предприятие проводит модернизацию очистных сооружений и сокращает удельное потребление воды. Кроме того, для сохранения деревьев компания применяет макулатуру для изготовления картона, поддерживая экономику замкнутого цикла.
В июне текущего года стало известно, что Росприроднадзор выдал ПЦБК комплексное экологическое разрешение. За месяц до этого предприятие первым в целлюлозно-бумажной отрасли внесли в госреестр утилизаторов.