Медведев обозначил задачи региональных отделений «Единой России» перед выборами в ГД

Posted 17 октября, 10:00
Published 17 октября, 10:00
Modified 17 октября, 10:00
Updated 17 октября, 10:00
По словам председателя партии, итоги прошедшей избирательной кампании подтверждают факт значительного усиления позиций «Единой России», но партийцам не следует останавливаться на достигнутом. Медведев подчеркнул, что необходимо активно взаимодействовать с избирательской аудиторией, работать в рамках народной программы и реализовывать поставленные президентом задачи, пишет mkset.ru.
Председатель ЕР заявил, что приоритетными задачами партии в числе прочего являются формирование бюджетов на всех уровнях с целью исполнения обязательств перед гражданами, а также защита национальных интересов. Он выступил с призывом укрепить позиции ЕР на региональном и муниципальном уровнях и отметил важность цифровизации и электоральных технологий.
Кроме того, Медведев сделал акцент на необходимости вовлечения в партийную жизнь молодого поколения и гражданских активистов. По его словам, большую роль в работе играет поддержание постоянного контакта с первичными отделениями, поскольку в последних осуществляется основная часть партийной деятельности.
По мнению врио секретаря генсовета Владимира Якушева, для того чтобы «Единая Россия» одержала победу на выборах, следует привлечь все существующие инструменты и ресурсы и обеспечить согласование работы, проводимой на уровне регионов, с федеральным центром. Специалист пояснил, что результативность работы основывается на постоянном анализе общественно-политической обстановки, социологии и изучении актуальных трендов. Об этом сообщает сайт ER.RU.