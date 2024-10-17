Медведев обозначил задачи региональных отделений «Единой России» перед выборами в ГД

По мнению врио секретаря генсовета Владимира Якушева, для того чтобы «Единая Россия» одержала победу на выборах, следует привлечь все существующие инструменты и ресурсы и обеспечить согласование работы, проводимой на уровне регионов, с федеральным центром. Специалист пояснил, что результативность работы основывается на постоянном анализе общественно-политической обстановки, социологии и изучении актуальных трендов. Об этом сообщает сайт ER.RU.