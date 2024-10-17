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Posted 17 октября, 10:00

Published 17 октября, 10:00

Modified 17 октября, 10:00

Updated 17 октября, 10:00

Медведев обозначил задачи региональных отделений «Единой России» перед выборами в ГД

Медведев обозначил задачи региональных отделений «Единой России» перед выборами в ГД

17 октября 2024, 10:00
Фото: ER.RU
Во время встречи председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с руководителями региональных исполкомов партии были озвучены задачи по подготовке к будущим выборам в 2025 и 2026 годах.

По словам председателя партии, итоги прошедшей избирательной кампании подтверждают факт значительного усиления позиций «Единой России», но партийцам не следует останавливаться на достигнутом. Медведев подчеркнул, что необходимо активно взаимодействовать с избирательской аудиторией, работать в рамках народной программы и реализовывать поставленные президентом задачи, пишет mkset.ru.

Председатель ЕР заявил, что приоритетными задачами партии в числе прочего являются формирование бюджетов на всех уровнях с целью исполнения обязательств перед гражданами, а также защита национальных интересов. Он выступил с призывом укрепить позиции ЕР на региональном и муниципальном уровнях и отметил важность цифровизации и электоральных технологий.

Кроме того, Медведев сделал акцент на необходимости вовлечения в партийную жизнь молодого поколения и гражданских активистов. По его словам, большую роль в работе играет поддержание постоянного контакта с первичными отделениями, поскольку в последних осуществляется основная часть партийной деятельности.

По мнению врио секретаря генсовета Владимира Якушева, для того чтобы «Единая Россия» одержала победу на выборах, следует привлечь все существующие инструменты и ресурсы и обеспечить согласование работы, проводимой на уровне регионов, с федеральным центром. Специалист пояснил, что результативность работы основывается на постоянном анализе общественно-политической обстановки, социологии и изучении актуальных трендов. Об этом сообщает сайт ER.RU.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.
«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.. Фото: ER.RU
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