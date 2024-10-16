ФОМС: ИИ помогает врачам повысить качество диагностики заболеваний

Он отметил, что с начала текущего года по июль проведено почти 600 тысяч маммографий с использованием ИИ, что обеспечивает более высокую точность в диагностировании заболеваний и выборе наиболее эффективного лечения. Кроме того, на сегодняшний день Росздравнадзор зарегистрировал 27 медицинских изделий с использованием ИИ. Минздрав России и Федеральный фонд ОМС оптимистично смотрят на возможность внедрения этих технологий в практику и помимо маммографии предлагают добавить флюорографию грудной клетки и компьютерную томографию как органов грудной клетки, так и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.