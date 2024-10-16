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Posted 16 октября, 11:00

Published 16 октября, 11:00

Modified 16 октября, 11:00

Updated 16 октября, 11:00

ФОМС: ИИ помогает врачам повысить качество диагностики заболеваний

ФОМС: ИИ помогает врачам повысить качество диагностики заболеваний

16 октября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ существенно улучшает диагностику и делает медицинские услуги более доступными для граждан. Об этом заявил председатель ФОМС Илья Баланин в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что с начала текущего года по июль проведено почти 600 тысяч маммографий с использованием ИИ, что обеспечивает более высокую точность в диагностировании заболеваний и выборе наиболее эффективного лечения. Кроме того, на сегодняшний день Росздравнадзор зарегистрировал 27 медицинских изделий с использованием ИИ. Минздрав России и Федеральный фонд ОМС оптимистично смотрят на возможность внедрения этих технологий в практику и помимо маммографии предлагают добавить флюорографию грудной клетки и компьютерную томографию как органов грудной клетки, так и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.

Несмотря на то, что окончательные диагнозы ставят только врачи, ИИ способствует более быстрой и точной идентификации патологий на ранних стадиях, что значительно повышает вероятность успешного лечения.

Москва занимает одно из лидирующих мест в России по внедрению искусственного интеллекта в систему обязательного медицинского страхования. В столице значение ИИ в процессах диагностики и лечения становится все более заметным, что соответствует планам развития здравоохранения города до 2030 года. Искусственный интеллект уже проанализировал свыше 13 миллионов лучевых исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию. Эти технологии активно развиваются и применяются для автоматизированного анализа результатов в рамках программы ОМС.

На недавно прошедшем Российском диагностическом саммите в Москве обсуждались достижения в области использования ИИ в лучевой диагностике.

Эксперты отметили, что такие технологии демонстрируют особенно высокую эффективность при раннем выявлении рака, инсульта и других серьезных заболеваний. Например, в Алтайском крае активно применяют ИИ для диагностики онкозаболеваний, что позволяет улучшить выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях. В настоящее время в регионе онкологический диспансер проводит «розовый флешмоб» — месячник, посвященный борьбе с раком груди.

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