ФОМС: ИИ помогает врачам повысить качество диагностики заболеваний

Posted 16 октября, 11:00
Published 16 октября, 11:00
Modified 16 октября, 11:00
Updated 16 октября, 11:00
Он отметил, что с начала текущего года по июль проведено почти 600 тысяч маммографий с использованием ИИ, что обеспечивает более высокую точность в диагностировании заболеваний и выборе наиболее эффективного лечения. Кроме того, на сегодняшний день Росздравнадзор зарегистрировал 27 медицинских изделий с использованием ИИ. Минздрав России и Федеральный фонд ОМС оптимистично смотрят на возможность внедрения этих технологий в практику и помимо маммографии предлагают добавить флюорографию грудной клетки и компьютерную томографию как органов грудной клетки, так и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.
Несмотря на то, что окончательные диагнозы ставят только врачи, ИИ способствует более быстрой и точной идентификации патологий на ранних стадиях, что значительно повышает вероятность успешного лечения.
Москва занимает одно из лидирующих мест в России по внедрению искусственного интеллекта в систему обязательного медицинского страхования. В столице значение ИИ в процессах диагностики и лечения становится все более заметным, что соответствует планам развития здравоохранения города до 2030 года. Искусственный интеллект уже проанализировал свыше 13 миллионов лучевых исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию. Эти технологии активно развиваются и применяются для автоматизированного анализа результатов в рамках программы ОМС.
На недавно прошедшем Российском диагностическом саммите в Москве обсуждались достижения в области использования ИИ в лучевой диагностике.
Эксперты отметили, что такие технологии демонстрируют особенно высокую эффективность при раннем выявлении рака, инсульта и других серьезных заболеваний. Например, в Алтайском крае активно применяют ИИ для диагностики онкозаболеваний, что позволяет улучшить выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях. В настоящее время в регионе онкологический диспансер проводит «розовый флешмоб» — месячник, посвященный борьбе с раком груди.