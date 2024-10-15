РЭО выступил за расчет тарифов на основе данных из ФГИС УТКО

По словам Буцаева, информация из единой системы учета отходов позволяет оценить реальную потребность регоператоров в спецтехнике, сотрудниках, объемах транспортной работы. Таким образом можно формировать тарифы на основе объективных фактов, используя методологии сравнительного анализа. Буцаев отметил, что ранее такой метод применяли при формировании нормативов накопления ТКО, и он показал свою работоспособность: споров вокруг установления нормативов накопления стало гораздо меньше. Глава РЭО заявил, что считает такой подход целесообразным и при оценке расходов на транспортирование ТКО, а также расходов на отдельные составляющие тарифов — в частности, на оплату труда. Об этом пишет 56orb.ru.