РЭО выступил за расчет тарифов на основе данных из ФГИС УТКО

Posted 15 октября, 15:56
Published 15 октября, 15:56
Modified 15 октября, 15:56
Updated 15 октября, 15:56
По словам Буцаева, информация из единой системы учета отходов позволяет оценить реальную потребность регоператоров в спецтехнике, сотрудниках, объемах транспортной работы. Таким образом можно формировать тарифы на основе объективных фактов, используя методологии сравнительного анализа. Буцаев отметил, что ранее такой метод применяли при формировании нормативов накопления ТКО, и он показал свою работоспособность: споров вокруг установления нормативов накопления стало гораздо меньше. Глава РЭО заявил, что считает такой подход целесообразным и при оценке расходов на транспортирование ТКО, а также расходов на отдельные составляющие тарифов — в частности, на оплату труда. Об этом пишет 56orb.ru.
Например, при формировании тарифа нужно ориентироваться не на число мусоровозов на балансе регоператора, а на количество мусоровозов, которые действительно задействованы в транспортировке ТКО в его зоне ответственности.
При ежегодной корректировке территориальных схем до 1 сентября должны выверяться балансы обращения с ТКО, эти данные должны вноситься в ФГИС УТКО и далее использоваться в тарифном регулировании.
Документы для тарифной заявки должны запрашиваться тоже через эту систему, чтобы данные были самые точные. Это также упростит работу регулирующих органов.
Как отметил Буцаев, никакая инфраструктура в сфере обращения с ТКО не создается для отдельного муниципалитета, поэтому процессы согласования превышения предельных индексов в сфере ТКО нужно поднимать на уровень региона.