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Posted 15 октября, 10:47

Published 15 октября, 10:47

Modified 15 октября, 10:47

Updated 15 октября, 10:47

ФОМС: ИИ позволяет врачам быстрее ставить диагноз и назначить лечение

ФОМС: ИИ позволяет врачам быстрее ставить диагноз и назначить лечение

15 октября 2024, 10:47
Фото: 1MI
В России в период с января по июль 2024 года было выполнено около 600 тысяч маммографических обследований с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

По словам главы Фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, развитие ИИ в сфере диагностики рака молочной железы является приоритетом. Он отметил, что современные технологии могут существенно улучшить процессы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. В частности, в указанный период было проведено 598 562 маммографических исследования с применением ИИ-технологий, пишет ТАСС.

Баланин также подчеркнул, что внедрение поддержки принятия решений на базе ИИ способствует улучшению доступности медицинской помощи, а также уменьшает время, необходимое для анализа и составления заключений. Это в свою очередь помогает снизить количество врачебных ошибок и оптимизировать затраты на лечение благодаря раннему обнаружению онкозаболеваний.

С 1993 года по инициативе ВОЗ октябрь был объявлен Всемирным месяцем борьбы с раком груди, а 15 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

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