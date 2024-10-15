ФОМС: ИИ позволяет врачам быстрее ставить диагноз и назначить лечение

Posted 15 октября, 10:47
Published 15 октября, 10:47
Modified 15 октября, 10:47
Updated 15 октября, 10:47
По словам главы Фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, развитие ИИ в сфере диагностики рака молочной железы является приоритетом. Он отметил, что современные технологии могут существенно улучшить процессы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. В частности, в указанный период было проведено 598 562 маммографических исследования с применением ИИ-технологий, пишет ТАСС.
Баланин также подчеркнул, что внедрение поддержки принятия решений на базе ИИ способствует улучшению доступности медицинской помощи, а также уменьшает время, необходимое для анализа и составления заключений. Это в свою очередь помогает снизить количество врачебных ошибок и оптимизировать затраты на лечение благодаря раннему обнаружению онкозаболеваний.
С 1993 года по инициативе ВОЗ октябрь был объявлен Всемирным месяцем борьбы с раком груди, а 15 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы.