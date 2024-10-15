ФОМС: ИИ позволяет врачам быстрее ставить диагноз и назначить лечение

Баланин также подчеркнул, что внедрение поддержки принятия решений на базе ИИ способствует улучшению доступности медицинской помощи, а также уменьшает время, необходимое для анализа и составления заключений. Это в свою очередь помогает снизить количество врачебных ошибок и оптимизировать затраты на лечение благодаря раннему обнаружению онкозаболеваний.