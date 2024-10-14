На РЭФ-2024 состоялось заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, займы являются ключевым финансовым инструментом РЭО для инвестиций в инфраструктуру отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла. В ходе заседания обсуждались вопросы верификации зеленых займов публично-правовых компаний. РЭО выступил с инициативой о подготовке пакета локальной методической и процедурной документации на базе таксономии зеленых и адаптационных проектов и других нормативных документов по проведению внутренней экспертной верификации зеленых займов РЭО. При его создании должны быть учтены особенности организационно-правового статуса компании. Об этом сообщает 56orb.ru.