На РЭФ-2024 состоялось заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

Posted 14 октября, 15:59
Published 14 октября, 15:59
Modified 14 октября, 15:59
Updated 14 октября, 15:59
В роли модератора мероприятия выступила руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН, председатель экспертного совета РЭО Светлана Бик.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, займы являются ключевым финансовым инструментом РЭО для инвестиций в инфраструктуру отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла. В ходе заседания обсуждались вопросы верификации зеленых займов публично-правовых компаний. РЭО выступил с инициативой о подготовке пакета локальной методической и процедурной документации на базе таксономии зеленых и адаптационных проектов и других нормативных документов по проведению внутренней экспертной верификации зеленых займов РЭО. При его создании должны быть учтены особенности организационно-правового статуса компании. Об этом сообщает 56orb.ru.
Согласно заявлению Светланы Бик, заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО традиционно проводится в ходе РЭФ. Участники мероприятия оценивают результаты работы. На заседании обсуждались отчет об устойчивом развитии за минувший год, получение высокого ESG-рейтинга, пакет локальных нормативных актов по рискам и инвестициям и первые методики климатических проектов, а также развитие зеленых инвестиций РЭО и система кадровой подготовки в области экономики замкнутого цикла.
ESG-рейтинг на уровне ESG-АА расшифровывается как «очень высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам». РЭО получил эту оценку в сентябре текущего года.
Экспертный совет по устойчивому развитию ППК «РЭО» учрежден в качестве консультативного органа при гендиректоре организации в 2021 году с целью поддержки и сопровождения трансформации отрасли обращения с отходами на основе социально-экологических приоритетов в управлении.