Комиссия убедилась в работоспособности кондиционеров в автобусах Нижневартовска

Posted 14 октября, 14:37
Published 14 октября, 14:37
Modified 14 октября, 14:37
Updated 14 октября, 14:37
Комиссия из представителей администрации Нижневартовска и компании «АвтоМАЗ» уже подтвердила работоспособность кондиционеров в салонах автобусов ЛИАЗ. Почти 200 автобусов были приобретены у компании «АвтоМАЗ» за бюджетные средства в рамках госконтракта организации с властями Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает портал muksun.fm.
В период с конца сентября по начало октября текущего года проходили осмотр салонов и приемка работ. Проверяющие детально осмотрели системы кондиционирования и проверили подачу холодного воздуха в салон автобусов.
В настоящее время два чиновника из окружного правительства находятся под арестом за то, что якобы вместо автобусов с кондиционерами приобрели технику дешевле и без данного оборудования. Выводы комиссии свидетельствуют о том, что подобная информация была преувеличена.
Компания «Домтрансавто» выиграла тендер на пассажирские перевозки в Нижневартовске и присоединилась к реализации транспортной реформы в городе с учетом собственного опыта налаживания пассажироперевозок в Санкт-Петербурге. После введения в эксплуатацию новых автобусов ЛИАЗ удалось сократить интервал движения. Также компания укомплектовала водительский состав на сто процентов после значительного повышения заработной платы водителей.
В рамках повышения привлекательности и удобства перевозок «Домтрансавто» разыгрывает бесплатные проездные и внедряет современные платежные системы, выполняя задачу по цифровизации транспортной сети в российских регионах.