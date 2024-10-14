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Posted 14 октября, 14:37

Published 14 октября, 14:37

Modified 14 октября, 14:37

Updated 14 октября, 14:37

Комиссия убедилась в работоспособности кондиционеров в автобусах Нижневартовска

Комиссия убедилась в работоспособности кондиционеров в автобусах Нижневартовска

14 октября 2024, 14:37
Фото: 1MI
В этом году на рынке перевозок пассажиров в Нижневартовске появилась компания «Домтрансавто», которая оснастила весь свой парк общественного транспорта кондиционерами. Сделано это было по условиям госконтракта, заключенного с местной администрацией в марте текущего года.

Комиссия из представителей администрации Нижневартовска и компании «АвтоМАЗ» уже подтвердила работоспособность кондиционеров в салонах автобусов ЛИАЗ. Почти 200 автобусов были приобретены у компании «АвтоМАЗ» за бюджетные средства в рамках госконтракта организации с властями Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает портал muksun.fm.

В период с конца сентября по начало октября текущего года проходили осмотр салонов и приемка работ. Проверяющие детально осмотрели системы кондиционирования и проверили подачу холодного воздуха в салон автобусов.

В настоящее время два чиновника из окружного правительства находятся под арестом за то, что якобы вместо автобусов с кондиционерами приобрели технику дешевле и без данного оборудования. Выводы комиссии свидетельствуют о том, что подобная информация была преувеличена.

Компания «Домтрансавто» выиграла тендер на пассажирские перевозки в Нижневартовске и присоединилась к реализации транспортной реформы в городе с учетом собственного опыта налаживания пассажироперевозок в Санкт-Петербурге. После введения в эксплуатацию новых автобусов ЛИАЗ удалось сократить интервал движения. Также компания укомплектовала водительский состав на сто процентов после значительного повышения заработной платы водителей.

В рамках повышения привлекательности и удобства перевозок «Домтрансавто» разыгрывает бесплатные проездные и внедряет современные платежные системы, выполняя задачу по цифровизации транспортной сети в российских регионах.

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