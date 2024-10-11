Может ли каршеринг стать решением для тех, кому нужно личное авто?

Posted 11 октября, 14:52
Published 11 октября, 14:52
Modified 11 октября, 14:53
Updated 11 октября, 14:53
Говорят, что пользоваться каршерингом может быть выгоднее, чем купить собственное авто. Так ли это? Разбирается newia.
Каршеринг — аренда машины на любой срок, начиная от нескольких минут (например, чтобы добраться до торгового центра). Чаще всего на машине ездят в аэропорт или в другие места, где нельзя оставить транспортное средство на парковке на долгий срок. Воспользоваться этой услугой могут совершеннолетние граждане, имеющие водительские права.
Среди плюсов каршеринга — простота и скорость оформления услуги. Взять машину напрокат можно в любое время суток, зарегистрировав аккаунт на сайте оператора каршеринга. Документы и оплата оформляются онлайн. После использования автомобиля не нужно ехать в офис и возвращать его — достаточно оставить машину на парковке в зоне оформленной аренды.
Важным плюсом этой услуги является отсутствие ответственности за поддержание машины в рабочем состоянии: за все этапы обслуживания отвечает оператор.
Среди минусов каршеринга — необходимость самому разыскивать машину в городе после того, как ее оставил там предыдущий клиент. Добираться до места придется своим ходом или потратившись на такси.
К тому же пользователи сервиса иногда сталкиваются с трудностями доступа в машину, жалуются на грязь, оставленную предыдущим арендатором. Проблемой могут стать штрафы для арендаторов, лимит пробега, отсутствие детских кресел и запрет на перевозку животных, а простой в пробках может влететь арендатору в копеечку.
Вывод: каршеринг может быть полезен при запланированных поездках на небольшие расстояния. Зато при необходимости дальних или срочных спонтанных поездок личный автомобиль незаменим. Таким образом, выходит, что личное авто, так или иначе, дает больше свободы и уверенности, что важно для каждого.