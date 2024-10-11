Может ли каршеринг стать решением для тех, кому нужно личное авто?

Каршеринг — аренда машины на любой срок, начиная от нескольких минут (например, чтобы добраться до торгового центра). Чаще всего на машине ездят в аэропорт или в другие места, где нельзя оставить транспортное средство на парковке на долгий срок. Воспользоваться этой услугой могут совершеннолетние граждане, имеющие водительские права.