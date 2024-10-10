Зоны самообслуживания в отделениях почты набирают популярность среди россиян

Как сообщают newizv.ru, в почтовых отделениях зоны самообслуживания заработали со II квартала текущего года. Они дают возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Зоны самообслуживания появились в 1000 с лишним самых посещаемых отделений от Калининградской области до Дальнего Востока.