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Posted 10 октября, 16:19

Published 10 октября, 16:19

Modified 10 октября, 16:20

Updated 10 октября, 16:20

Зоны самообслуживания в отделениях почты набирают популярность среди россиян

Зоны самообслуживания в отделениях почты набирают популярность среди россиян

10 октября 2024, 16:19
Фото: Пресс-служба Почты России
Два миллиона клиентов «Почты России» воспользовались зонами самообслуживания более чем в 1000 отделений за последние полгода.

Как сообщают newizv.ru, в почтовых отделениях зоны самообслуживания заработали со II квартала текущего года. Они дают возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Зоны самообслуживания появились в 1000 с лишним самых посещаемых отделений от Калининградской области до Дальнего Востока.

В настоящее время компания постепенно внедряет на смену персональным компьютерам специальные киоски, где установлены весы, принтеры для самоклеящихся ярлыков, сканеры штрихкода и онлайн-кассы. В ближайшем будущем устройства оснастят камерами, микрофонами, системами бесконтактной передачи писем и посылок. Модернизация зон самообслуживания завершится в 2025 году.

По словам первого заместителя главы «Почты России» Максима Цыпина, зоны самообслуживания уже оценили по достоинству посетители самых востребованных отделений сети. Инновационный формат получил большой спрос у потребителей и намного снизил нагрузку на операторов. Успехи работы за минувшие полгода сподвигли «Почту России» еще активнее внедрять зоны самообслуживания по всем регионам.

#Общество
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