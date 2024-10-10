Зоны самообслуживания в отделениях почты набирают популярность среди россиян

Posted 10 октября, 16:19
Published 10 октября, 16:19
Modified 10 октября, 16:20
Updated 10 октября, 16:20
Как сообщают newizv.ru, в почтовых отделениях зоны самообслуживания заработали со II квартала текущего года. Они дают возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Зоны самообслуживания появились в 1000 с лишним самых посещаемых отделений от Калининградской области до Дальнего Востока.
В настоящее время компания постепенно внедряет на смену персональным компьютерам специальные киоски, где установлены весы, принтеры для самоклеящихся ярлыков, сканеры штрихкода и онлайн-кассы. В ближайшем будущем устройства оснастят камерами, микрофонами, системами бесконтактной передачи писем и посылок. Модернизация зон самообслуживания завершится в 2025 году.
По словам первого заместителя главы «Почты России» Максима Цыпина, зоны самообслуживания уже оценили по достоинству посетители самых востребованных отделений сети. Инновационный формат получил большой спрос у потребителей и намного снизил нагрузку на операторов. Успехи работы за минувшие полгода сподвигли «Почту России» еще активнее внедрять зоны самообслуживания по всем регионам.