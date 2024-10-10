РЭО: 4 профильных министерства поддержали концепцию минимизации образования отходов

Posted 10 октября, 10:02
Published 10 октября, 10:02
Modified 10 октября, 10:02
Updated 10 октября, 10:02
Представитель Российского экологического оператора (РЭО) предложил решение проблемы, которое получило одобрение от четырех профильных министерств.
Андрей Рудаков, возглавляющий департамент вторичных материальных ресурсов РЭО, обрисовал концепцию минимизации органических отходов. Он подчеркнул, что федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» включает в себя разработку подобной инициативы, пишет 56orb.ru.
Особое внимание уделено пищевым отходам, составляющим значительную долю твердых коммунальных отходов. Дело в том, что органические отходы затрудняют переработку ТКО, поэтому одним из возможных решений проблемы может стать фудшеринг — практика раздачи продуктов с истекающим сроком годности потребителям.
Концепция получила поддержку профильных федеральных ведомств: Минприроды, Минпросвещения, Минпромторга и Минсельхоза России — с определенными замечаниями. Документ был направлен в Правительство РФ 16 сентября. К 2025 году планируется разработка дорожной карты с поручениями для министерств по разработке мероприятий и нормативно-правовых актов.
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, ранее отметил, что Россия обладает востребованными за границей технологиями переработки органических отходов. Он также поддержал инициативу депутата Госдумы Артема Метелева по созданию инфраструктуры фудшеринга в стране.
На молодежном дне РЭФ-2024 была представлена инициатива создания сети продовольственных банков по всей России с законодательной поддержкой и регулированием этого рынка.