РЭО: 4 профильных министерства поддержали концепцию минимизации образования отходов

Концепция получила поддержку профильных федеральных ведомств: Минприроды, Минпросвещения, Минпромторга и Минсельхоза России — с определенными замечаниями. Документ был направлен в Правительство РФ 16 сентября. К 2025 году планируется разработка дорожной карты с поручениями для министерств по разработке мероприятий и нормативно-правовых актов.