ЕР рассказала о реализации направлений народной программы по развитию села

Владимир Якушев также отметил, что комфортные условия для жизни и работы необходимы для развития сельских территорий, поскольку именно создание таких условий поможет укрепить потенциал сел и замедлить миграцию населения в городские области. В рамках народной программы партии проводятся строительство и капитальный ремонт школ, больниц и домов культуры. По поручению президента особое внимание уделяется сельским школам, ведь из 4,6 тыс. школ в России 66% расположены в сельской местности.