ЕР рассказала о реализации направлений народной программы по развитию села

Posted 10 октября, 13:01
Published 10 октября, 13:01
Modified 10 октября, 13:01
Updated 10 октября, 13:01
Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил, что финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» каждый год остается в числе главных приоритетов «Единой России» при обсуждении федерального бюджета.
Он добавил, что в прошлом году благодаря инициативе партии финансирование государственной программы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Эти дополнительные средства были направлены на вовлечение земли сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот, развитие экспорта агропродукции, модернизацию технического обеспечения деревень и внедрение новых технологий. Бюджетный процесс уже начался, и в думских комитетах идут активные обсуждения, пишет mkset.ru.
«Наша задача — максимально сохранить финансирование программы», — подчеркнул Якушев.
Одним из ключевых направлений народной программы является создание и ремонт социальных объектов в сел.
Владимир Якушев также отметил, что комфортные условия для жизни и работы необходимы для развития сельских территорий, поскольку именно создание таких условий поможет укрепить потенциал сел и замедлить миграцию населения в городские области. В рамках народной программы партии проводятся строительство и капитальный ремонт школ, больниц и домов культуры. По поручению президента особое внимание уделяется сельским школам, ведь из 4,6 тыс. школ в России 66% расположены в сельской местности.
В 2023 году было построено и отремонтировано 271 здание домов культуры, а к концу 2024 года запланировано завершение работ еще на 346 объектах. Открываются новые медицинские учреждения, включая модульные, а также строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры.
Якушев подчеркнул, что в рамках программы по догазификации газ подведен к почти к 1,1 миллиона участков, а 660 тысяч домовладений уже полностью подключены к газоснабжению.
Кроме того, активно внедряется механизм инициативного бюджетирования. Данная система предполагает вовлечение жителей в процесс распределения средств местных бюджетов с целью решения локальных проблем.
Якушев отметил, что особое внимание уделяется программам «Земский доктор» и «Земский учитель», которые помогли привлечь в села 65 тысяч врачей и свыше 5 тысяч преподавателей. С нового года по поручению Владимира Путина начнет действовать программа «Земский работник культуры», информирует сайт ER.RU.
Также реализуются и другие инициативы. В частности, при поддержке партии увеличивается доступность медикаментов в сельской местности за счет их реализации в медицинских учреждениях, расположенных в деревнях, где нет стационарных аптек. Проводятся работы по улучшению связи для сельских населенных пунктов, а также активно развивается сельский туризм.