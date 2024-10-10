Акция «Цифровой диктант» собрала более 50 тысяч человек

Posted 10 октября, 20:01
Published 10 октября, 20:01
Modified 10 октября, 20:01
Updated 10 октября, 20:01
В диктанте, который будет проходить с 10 по 28 октября, будут участвовать жители всех регионов РФ. Об этом сообщает NashGorod.
Вели открытие в формате ток-шоу директор РАЭК, идеолог акции Сергей Гребенников и амбассадор RUTUBE, телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. В рамках ток-шоу представители бизнеса и государства говорили об основных целях проведения акции на этот год и вспоминали успехи прошлого сезона.
С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он указал, что «Цифровой диктант» нужно воспринимать не как простое тестирование, а как перспективное мероприятие. Учиться, с его точки зрения, всегда полезно, а в вопросах цифровой грамотности требуется непрерывная учеба, ибо технологии, навыки и возможности постоянно расширяются.
Акция предлагает уникальную возможность нарастить свою грамотность для россиян всех возрастов — от школьников до пенсионеров, для всех, кто занимается цифровой деятельностью. Также Евгений Хасин пожелал каждому участнику успешного прохождения диктанта и приобретения нового ценного опыта.
Роль организатора акции в этом году выполняла Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.
Директор РАЭК и идеолог «Цифрового диктанта» Сергей Гребенников выразил убежденность в том, что Всероссийская акция «Цифровой диктант» позволит сделать интернет-пространство безопасным для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также предложит обществу, бизнесу и государству помощь в борьбе с киберугрозами в Сети.
Ежегодно свои двери для проведения «Цифрового диктанта» распахивают образовательные учреждения — школы, университеты, а также библиотеки. В этом году жители регионов смогут написать «Цифровой диктант» в сотнях библиотек в разных уголках страны.
После официальной части участники сами написали диктант прямо на площадке «Авито».
Стоит напомнить, что прохождение «Цифрового диктанта» и самопроверка на знание основ цифровой грамотности возможна в период с 10 по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф.
Также на официальном сайте акции доступна для ознакомления интерактивная карта, которая демонстрирует работу очных региональных площадок, в рамках которых каждый сможет написать «Цифровой диктант», а также послушать образовательные лекции и мастер-классы.