Акция «Цифровой диктант» собрала более 50 тысяч человек

С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он указал, что «Цифровой диктант» нужно воспринимать не как простое тестирование, а как перспективное мероприятие. Учиться, с его точки зрения, всегда полезно, а в вопросах цифровой грамотности требуется непрерывная учеба, ибо технологии, навыки и возможности постоянно расширяются.