«АБС Электро» удалось подписать соглашения о стратегическом партнерстве на ПМГФ-2024

Posted 9 октября, 07:27
Published 9 октября, 07:27
Modified 9 октября, 07:27
Updated 9 октября, 07:27
Как сообщает newsnn.ru, первое соглашение удалось заключить с ООО «Электротяжмаш-Привод» в ходе реализации конкурентного отбора мощности проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2025 год (КОММод). Официальная договоренность предусматривает партнерство в отношении комплексной поставки преобразователей частоты, устройств безударного плавного включения электродвигателей и генераторов.
Документ подписали председатель совета директоров «АБС Электро» Ирина Харисова и председатель совета директоров «Электротяжмаш-Привод» Елена Устинова.
«АБС Электро», как и ранее, работает над масштабированием партнерских отношений с самыми крупными в стране электротехническими компаниями. Поэтапное развитие партнерских связей приводит к успешной реализации производственных, технологических, экономических, финансовых целей, позволяя нарастить эффективность деятельности каждого из подразделений компании, о чем заявила Ирина Харисова.
Второе соглашение директор московского филиала ВНИИР Дмитрий Фомичев и гендиректор АО «НИПОМ» Иван Казаченко подписали с акционерным обществом «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения».
Договоренность поможет сформировать базу для дальнейшего партнерства в отрасли развития комплексных поставок частотно-регулируемых приводов в блочно-модульных зданиях на предприятиях ПАО «Газпром».
ГК «АБС Электро» создала сеть многопрофильных предприятий, занимающихся разработкой и производством большого перечня электротехнического оборудования, внедрением систем автоматизации и защиты, проектированием, строительством, инженерным оснащением и комплектацией энергетических предприятий. Кроме того, они предлагают комплексные решения для промышленности.
Производственные мощности и офисы ГК «АБС Электро» расположены в Чебоксарах, Москве и Северной столице.