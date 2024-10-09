«АБС Электро» удалось подписать соглашения о стратегическом партнерстве на ПМГФ-2024

«АБС Электро», как и ранее, работает над масштабированием партнерских отношений с самыми крупными в стране электротехническими компаниями. Поэтапное развитие партнерских связей приводит к успешной реализации производственных, технологических, экономических, финансовых целей, позволяя нарастить эффективность деятельности каждого из подразделений компании, о чем заявила Ирина Харисова.