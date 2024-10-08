РЭО подвел промежуточные итоги мусорной реформы на РЭФ-2024

По его словам, для формирования рациональных подходов в этом направлении в 2019 году стартовала соответствующая реформа. Как сообщает newsnn.ru, полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был передан в ведение региональных операторов, общее число которых сегодня насчитывает 184. Каждый год через них проходит около 50 миллионов тонн отходов. Также стоит отметить, что за минувший период удалось возвести свыше 250 предприятий для обработки, утилизации и хранения ТКО. Значительным прогрессом можно считать организацию сортировки мусора, за эти пять лет ее объемы возросли практически впятеро. Итоги работы реформы Патрушев подвел на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».