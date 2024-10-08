РЭО подвел промежуточные итоги мусорной реформы на РЭФ-2024

Posted 8 октября, 16:27
Published 8 октября, 16:27
Modified 8 октября, 16:27
Updated 8 октября, 16:27
По его словам, для формирования рациональных подходов в этом направлении в 2019 году стартовала соответствующая реформа. Как сообщает newsnn.ru, полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был передан в ведение региональных операторов, общее число которых сегодня насчитывает 184. Каждый год через них проходит около 50 миллионов тонн отходов. Также стоит отметить, что за минувший период удалось возвести свыше 250 предприятий для обработки, утилизации и хранения ТКО. Значительным прогрессом можно считать организацию сортировки мусора, за эти пять лет ее объемы возросли практически впятеро. Итоги работы реформы Патрушев подвел на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».
Серьезная деятельность наряду с этим велась и в отрасли нормативного регулирования. С начала 2024 года начали действовать изменения механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Началось также составление реестра утилизаторов.
Помимо этого, в текущем году приняли закон для устранения проблем медицинских отходов.
«Все это значимые результаты, за которыми действительно стоит большая работа. Однако у нас осталось еще немало сложностей, которые нам предстоит решить», — заявил вице-премьер.
Согласно его комментарию, в прошлом году Российский экологический оператор ввел в эксплуатацию Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), которая должна обеспечить прослеживаемость отходов на каждом этапе.
«Выполнить эту задачу нужно до конца этого года», — напомнил представителям отрасли Патрушев.
Благодаря применению имеющихся мощностей для достижения прописанных в законе целей за шесть лет необходимо будет увеличить масштабы обработки отходов вдвое и на 30% сократить их захоронение на свалках.
Согласно реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», как и ранее, будет строиться соответствующая инфраструктура. Эти мероприятия прописаны в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».
Построенные в ближайшие годы предприятия по обработке, утилизации и захоронению планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году.
«Если брать проекты, которые были реализованы до 2019 года, то общий объем инвестиций составил тогда 50 млрд рублей. За время реформы объем инвестиций составил 300 млрд рублей, из которых фактически треть — это денежные средства, которые были доведены в рамках государственных программ», — отчитался об оборотах финансирования отрасли гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.