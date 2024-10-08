Буцаев анонсировал открытие первых экопромышленных парков в 6 регионах до конца года

Posted 8 октября, 15:25
Published 8 октября, 15:25
Modified 8 октября, 15:26
Updated 8 октября, 15:26
Как сообщает 56orb.ru, с такой новостью гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев выступил 8 октября на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции» Российского экологического форума (РЭФ).
По его словам, первые такие объекты введут в эксплуатацию уже в этом году. Это шесть парков по окружному принципу — Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Челябинск. Глава ППК «РЭО» при этом отмечает, что поступательная позиция правительства была связана в том числе с сопровождением этих инициатив мерами поддержки. Ранее финансированием обеспечивались только проекты ТКО, а теперь почти такие же меры поддержки расширены на полный перечень переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные.
Экопромышленные парки выступают специально обустроенными площадками для глубокой переработки вторичных ресурсов и выпуска продукции из вторсырья. Их возводят согласно действию федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Согласно комментарию главы РЭО, в конце 2022 года компания ввела новую меру поддержки. Речь идет о зеленых облигациях, открывающих дополнительные возможности. Денис Буцаев отметил большой вклад банков, активно поддерживающих Российского экологического оператора в размещении облигаций.
«Размещая облигации публично-правовой компании, мы получаем объемы финансирования, десятикратно превышающие те деньги, которые заложены в бюджете. А бюджетные деньги мы тратим только на субсидирование процентной ставки», — заявил он.
Серьезная стабильность финансовой модели помогает инвесторам детально рассчитывать объемы инвестиций, размещая технологические проекты даже в непростых условиях.
Денис Буцаев отмечает, что инициативы, которые имеют отношение ко вторичным ресурсам, вызывают значительный сырьевой передел. В таких фракциях, как пластик, стекло, бумага, вторсырье способно серьезно конкурировать с оригинальными видами сырья. Классические игроки рынка уже включаются в эту работу с точки зрения поддержки возможности использования вторсырья.
«Мы видим, что технологически многие компании предусматривают в своих производственных решениях возможность использования вторсырья, помогая таким образом решению отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в производство новой продукции», — подвел итог происходящих процессов гендиректор ППК «РЭО».