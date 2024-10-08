Буцаев анонсировал открытие первых экопромышленных парков в 6 регионах до конца года

По его словам, первые такие объекты введут в эксплуатацию уже в этом году. Это шесть парков по окружному принципу — Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Челябинск. Глава ППК «РЭО» при этом отмечает, что поступательная позиция правительства была связана в том числе с сопровождением этих инициатив мерами поддержки. Ранее финансированием обеспечивались только проекты ТКО, а теперь почти такие же меры поддержки расширены на полный перечень переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные.