АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в Штабе общественной поддержки Единой России

В ходе выступления Ольга Санкова, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Казани, подчеркнула, что страхование является основой финансовой стабильности любого предприятия и правильное планирование в стратегии развития хозяйства невозможно без учета возможных рисков. Особое внимание спикер уделила новым страховым продуктам, предназначенным для страхования физических лиц.



«Среди недавно появившихся страховых продуктов популярность у населения набирают страхование домашних питомцев и страхование сельскохозяйственных животных личных подсобных хозяйств. Для защиты финансовых интересов ЛПХ, в которых содержатся быки, коровы, лошади от 6 месяцев и до 10 лет, овцы, козы от 3 месяцев до 7 лет, домашняя птица, АО СК „РСХБ-Страхование“ специально разработало доступный коробочный страховой продукт, не требующий от владельца ЛПХ указывать ни точное количество, ни идентификационные данные своих животных. Страховой полис позволяет покрыть расходы владельца ЛПХ, связанные с болезнью или падежом животных, вынужденным убоем в результате распоряжения специалиста государственной ветеринарной службы, а также получить дистанционную ветеринарную консультацию. Для домашних любимцев нашей компанией разработана специальная программа страхования, которая предусматривает компенсацию ветеринарных расходов клиентов, а также бесплатную дистанционную помощь ветеринара в любое время и без ограничения на количество консультаций в год», — прокомментировала Ольга Санкова.