РЭО призывает изменить требования СанПиН к контейнерам с ТКО

Posted 7 октября, 19:21
Published 7 октября, 19:21
Modified 7 октября, 19:23
Updated 7 октября, 19:23
Свое мнение по этому вопросу высказал заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин на заседании межведомственной рабочей группы, занимающейся проблемами управления отходами.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, организация продолжает собирать и анализировать информацию о местах накопления, которая направляется в ФГИС УТКО. В дополнение к площадкам используются и свободно стоящие контейнеры, которые не имеют ограждений, а также контейнеры в мусороприемных камерах и внутри технических помещений юридических лиц, пакетный сбор отходов. Муниципалитетам сложно полностью соответствовать санитарным стандартам из-за плотной застройки и нехватки финансирования, пишет 56orb.ru.
По словам главы РЭО, в законодательстве необходимо отразить все методы, которые активно применяются, а также установить более четкие правила их использования. Это необходимо сделать в настоящее время, так как существуют нормы формирования реестра мест накопления, который включает лишь площадки, соответствующие СанПиН и по заявлению их владельцев. Таким образом, реестр создается изначально в ограниченном объеме, добавил Буцаев.
Согласно данным федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), из 989 тысяч контейнерных площадок, зарегистрированных в системе, почти половина — 450 тысяч — представляют собой площадки с одним контейнером.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что многие возникшие вопросы следует решить уже на стадии разработки дорожных карт при создании контейнерных площадок, чтобы максимально рационально использовать бюджетные средства.
Алексей Макрушин отметил, что необходимо внести изменения в требования к контейнерным площадкам, например, включить обязательное наличие крыши над контейнерами. Попадание дождевых осадков в контейнеры также становится серьезной проблемой для региональных операторов,
Кроме того, важно уделить внимание накоплению крупногабаритных отходов на контейнерных площадках и в «бункерах-лодочках», так как в санитарных нормах и правилах практически отсутствуют четкие требования к этому вопросу.
Еще одна тема для обсуждения — это очистка контейнеров. Нужно детально проанализировать, кто и каким образом должен выполнять требования по их мытью.