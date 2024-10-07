РЭО призывает изменить требования СанПиН к контейнерам с ТКО

По словам главы РЭО, в законодательстве необходимо отразить все методы, которые активно применяются, а также установить более четкие правила их использования. Это необходимо сделать в настоящее время, так как существуют нормы формирования реестра мест накопления, который включает лишь площадки, соответствующие СанПиН и по заявлению их владельцев. Таким образом, реестр создается изначально в ограниченном объеме, добавил Буцаев.