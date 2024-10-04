Перевозки контейнеров выросли на 8,6% в январе–августе 2024 года

В январе–августе 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 5 млн 231,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,1 млн ДФЭ (+8,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,9%, до 3,8 млн ДФЭ (перевезено 54,8 млн тонн грузов, +10,4%), в том числе: — химикаты и сода — 538,4 тыс. ДФЭ (+0,4% к уровню января-июня 2023 года); — лесные грузы — 397 тыс. (на уровне прошлого года); — химические и минеральные удобрения — 332 тыс. (рост в 2 раза); — автомобили и комплектующие — 322,1 тыс. (+8,8%); — метизы — 293,4 тыс. (+4,5%); — промышленные товары — 286,6 тыс. (+0,4%); — машины, станки, двигатели — 261,1 тыс. (-9,1%); — бумага — 241,5 тыс. (-1,7%); — строительные грузы — 184,4 тыс. (рост в 1,3 раза); — черные металлы — 139,7 тыс. (-19,5%); — остальные и сборные грузы — 136,1 тыс. (+14,7%); — зерно — 86 тыс. (+23,7%); — цветные металлы — 84,4 тыс. (-4,6%); — нефть и нефтепродукты — 69,1 тыс. (+12,8%); — продукты перемола — 26 тыс. (рост в 2,2 раза); — рыба — 24 тыс. (+7,8%); — цветная руда и серное сырье — 20,8 тыс. (-1,3%); — мясо и масло животное — 20 тыс. (+12,5%); — картофель, овощи, фрукты — 9,1 тыс. (-12,1%); — остальные продовольственные товары — 215,6 тыс. (+7,6%). В августе во всех видах сообщения было перевезено 673,9 тыс. ДФЭ, что на 7,7% больше, чем в августе 2023 года.