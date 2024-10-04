Организаторов незаконной миграции ждет конфискация имущества и ценностей

Posted 4 октября, 05:30
Published 4 октября, 05:30
Modified 4 октября, 05:30
Updated 4 октября, 05:30
На сегодняшний день в Российской Федерации действует уголовная ответственность для лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов в страну. До 7 лет тюремного заключения могут получить правонарушители, действовавшие в составе группы лиц или злоупотребившие своим служебным положением. Кроме того, суд вправе дополнительно к сроку назначить им штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Новые меры наказания в виде конфискации имущества, денежных средств и других ценностей, полученных незаконным путем, позволят остановить рост количества преступлений в данной сфере. За прошедший год, по информации МВД, этот показатель составил 79,6%, сообщает сайт Дума ТВ.
Негативное влияние незаконной миграции на стабильность в обществе давно отмечают парламентарии. По их словам, она способствует развитию в нашей стране преступного бизнеса, такого как незаконные криминальные группировки и организованные ими международные преступления.
«Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.
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