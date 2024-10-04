Организаторов незаконной миграции ждет конфискация имущества и ценностей

На сегодняшний день в Российской Федерации действует уголовная ответственность для лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов в страну. До 7 лет тюремного заключения могут получить правонарушители, действовавшие в составе группы лиц или злоупотребившие своим служебным положением. Кроме того, суд вправе дополнительно к сроку назначить им штраф в размере до 500 тысяч рублей.