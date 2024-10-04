Какие ошибки не стоит допускать при планировке офиса

Как передает newia.ru, первое, на что нужно обратить внимание, — расположение рабочего стола. Не рекомендуется поворачивать его к стене, чтобы работник не ощущал себя загнанным в угол. Лучше всего повернуть его к окну, тогда человек может спокойнее выполнять задачи. Не менее важно и то, чтобы стол и кресло были удобными.