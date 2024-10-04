Какие ошибки не стоит допускать при планировке офиса

Posted 4 октября, 17:05
Published 4 октября, 17:05
Modified 4 октября, 17:06
Updated 4 октября, 17:06
Как передает newia.ru, первое, на что нужно обратить внимание, — расположение рабочего стола. Не рекомендуется поворачивать его к стене, чтобы работник не ощущал себя загнанным в угол. Лучше всего повернуть его к окну, тогда человек может спокойнее выполнять задачи. Не менее важно и то, чтобы стол и кресло были удобными.
Другой совет касается бардака на столе. Как отмечают в издании, большое количество канцелярских вещей, бумаги и случайных предметов на рабочем месте могут мешать концентрации. Все лишнее лучше убирать в отдельные корзины и лотки. Вообще в офисе нужна дополнительная функциональная мебель для хранения разных вещей, чтобы не было хаоса.
Еще один важный момент — правильное освещение. При недостатке света или «плохом свете» человек быстро утомляется. Слишком яркий или резкий верхний свет может затруднить фокусировку, а расположение источников света может создавать блики на мониторах компьютеров. Лучше позаботиться о естественном освещении, расположив стол или рабочую поверхность поближе к окну и держать жалюзи открытыми в течение дня, чтобы добавить освещения.
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