Тревожный сигнал: как распознать телефонного мошенника по речи

Posted 2 октября, 15:53
Published 2 октября, 15:53
Modified 2 октября, 15:54
Updated 2 октября, 15:54
Как сообщает newia, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, злоумышленников можно распознать по определенным словечкам. Не пропустите важный сигнал!
Лариса Долина, Ирина Хакамада, Николай Басков — все эти люди недавно пострадали от общения с мошенниками с самыми разными последствиями.
Согласно статистике, россияне получают более 15 миллионов звонков от мошенников в год. Все эти люди жаждут добраться до наших банковских счетов и персональных данных.
Специалисты по кибербезопасности призывают к бдительности: злоумышленники применяют все более изощренные приемы социальной инженерии, умело манипулируя нашими слабостями.
Только за 2023 год жители России добровольно передали мошенникам 15,8 миллиарда рублей. Эксперты, отслеживающие эту печальную тенденцию, утверждают: всех этих потерь могло бы и не быть, если бы россияне были чуть внимательнее и прислушивались к своим собеседникам.
Так, в речи лжепредставителей «правоохранительных органов» или «банка» должны насторожить отсылки к МВД, ФСБ, мифическим «безопасным счетам», предложения «сообщить код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС». Диалоги, в которых собеседником используются эти слова, должны быть немедленно прерваны.
Стоит также запомнить, что злоумышленники представляются не только сотрудниками полиции и банка, они прикрываются звонящими от имени поликлиник, социальных фондов и компаний сотовой связи. Под этим прикрытием действуют те, кому нужно получить доступ жертвы к сайту госуслуг, с которого тоже можно получить все персональные данные.
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