Тревожный сигнал: как распознать телефонного мошенника по речи

Стоит также запомнить, что злоумышленники представляются не только сотрудниками полиции и банка, они прикрываются звонящими от имени поликлиник, социальных фондов и компаний сотовой связи. Под этим прикрытием действуют те, кому нужно получить доступ жертвы к сайту госуслуг, с которого тоже можно получить все персональные данные.