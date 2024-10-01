РЭО: Новый КПО в Новгородской области будет обрабатывать почти 10 тыс. тонн отходов

Posted 1 октября, 14:49
Published 1 октября, 14:49
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об использовании при строительстве объекта оборудования и материалов российского производства. Мощность предприятия составит 9,8 тысячи тонн отходов в год с выборкой до 15 процентов вторичных материальных ресурсов, которые снова будут вовлечены в хозяйственный оборот. Еще свыше 10 тысяч тонн отходов, которые невозможно переработать, будут захораниваться, пишет 56orb.ru.
Объект обеспечит удовлетворение нужд Крестецкого и Валдайского муниципальных районов, а также Демянского муниципального округа Новгородской области в сфере обработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) с соблюдением всех действующих санитарно-эпидемиологических норм и требований.
По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, Новгородская область последовательно реализует проект по созданию инфраструктуры для обращения с ТКО в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО». За шесть лет мощность введенных в эксплуатацию объектов по обработке отходов составила почти 115 тысяч тонн, по размещению отходов — свыше 180 тысяч тонн.
Общая сумма инвестиций в строительство объекта составила 318 миллионов рублей. На предприятии создано 20 новых рабочих мест.
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