РЭО: Новый КПО в Новгородской области будет обрабатывать почти 10 тыс. тонн отходов

По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, Новгородская область последовательно реализует проект по созданию инфраструктуры для обращения с ТКО в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО». За шесть лет мощность введенных в эксплуатацию объектов по обработке отходов составила почти 115 тысяч тонн, по размещению отходов — свыше 180 тысяч тонн.