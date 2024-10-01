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Posted 1 октября, 14:49

Published 1 октября, 14:49

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

РЭО: Новый КПО в Новгородской области будет обрабатывать почти 10 тыс. тонн отходов

РЭО: Новый КПО в Новгородской области будет обрабатывать почти 10 тыс. тонн отходов

1 октября 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney
В сентябре текущего года в Крестецком районе Новгородской области был построен комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами. Разрешение на ввод предприятия в эксплуатацию уже получено.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об использовании при строительстве объекта оборудования и материалов российского производства. Мощность предприятия составит 9,8 тысячи тонн отходов в год с выборкой до 15 процентов вторичных материальных ресурсов, которые снова будут вовлечены в хозяйственный оборот. Еще свыше 10 тысяч тонн отходов, которые невозможно переработать, будут захораниваться, пишет 56orb.ru.

Объект обеспечит удовлетворение нужд Крестецкого и Валдайского муниципальных районов, а также Демянского муниципального округа Новгородской области в сфере обработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) с соблюдением всех действующих санитарно-эпидемиологических норм и требований.

По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, Новгородская область последовательно реализует проект по созданию инфраструктуры для обращения с ТКО в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО». За шесть лет мощность введенных в эксплуатацию объектов по обработке отходов составила почти 115 тысяч тонн, по размещению отходов — свыше 180 тысяч тонн.

Общая сумма инвестиций в строительство объекта составила 318 миллионов рублей. На предприятии создано 20 новых рабочих мест.

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