В РЭО предложили отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок для отходов

Гендиректор РЭО также отметил, что анализ текущих муниципальных реестров показывает их значительное несоответствие реальной ситуации и наличие недостаточных данных. Это, по его мнению, связано с тем, что СанПиНы и действующие нормативы по ТКО не предоставляют полного перечня способов его складирования, действительно применяемых в жизни. Исходя из проведенного анализа, он считает важным внести изменения в законодательство, в частности, в постановление № 1039.