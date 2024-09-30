В РЭО предложили отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок для отходов

Posted 30 сентября, 16:03
Published 30 сентября, 16:03
Modified 30 сентября, 16:04
Updated 30 сентября, 16:04
Кроме того, компания планирует включить в реестр перспективные контейнерные площадки и места сбора крупногабаритного мусора.
Эти инициативы были озвучены генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами, пишет 56orb.ru.
Гендиректор РЭО также отметил, что анализ текущих муниципальных реестров показывает их значительное несоответствие реальной ситуации и наличие недостаточных данных. Это, по его мнению, связано с тем, что СанПиНы и действующие нормативы по ТКО не предоставляют полного перечня способов его складирования, действительно применяемых в жизни. Исходя из проведенного анализа, он считает важным внести изменения в законодательство, в частности, в постановление № 1039.
«Считаем, что реестр необходимо вести во ФГИС УТКО и отказаться от ведения бумажных реестров, в том числе в соответствии с последними инициативами перехода на электронный документооборот всей деятельности Правительства РФ и субъектов РФ», — отметил глава РЭО.
В дополнение к отказу от бумажного учета РЭО предлагает включать в реестр все места, где аккумулируются твердые коммунальные отходы (ТКО), используемые региональным оператором. Это касается не только контейнерных площадок, но и отдельных контейнеров.
По словам Буцаева, эта инициатива обеспечит более надежный контроль за вывозом отходов через систему ФГИС УТКО.
Каждая запись в реестре должна подтверждаться фото- и видеофиксацией с обязательной географической привязкой, что позволит проверять представленные данные.
Чтобы реестр оставался актуальным, следует создать возможность для региональных операторов подавать заявки на его корректировку. Это станет еще одной мерой для обеспечения точности и своевременности информации.
Важность реестра заключается в том, что он должен охватывать как действующие площадки, так и перспективные.
Таким образом, РЭО сможет получить корректные данные о нехватке мест для накопления отходов, что, в свою очередь, позволит составить актуальные дорожные карты для решения данной проблемы, добавил Буцаев.
РЭО направит свои предложения в органы власти субъектов и после получения отзывов представит их в Минприроды России для дальнейшего внесения изменений в законодательство.
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