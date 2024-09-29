Ефимов: Компания-инвестор построит в Москве детский сад по льготной программе

Posted 29 сентября, 09:45
Published 29 сентября, 09:45
Modified 29 сентября, 09:45
Updated 29 сентября, 09:45
Инвестор получил такую возможность после победы на торгах, прошедших в августе. Площадь объекта составляет 326,8 квадратного метра. Как подчеркнул Ефимов, по условиям программы, инвестор должен отремонтировать здание, после чего арендная плата составит всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.
Арендатор обязан согласовать с городом объем необходимых восстановительных работ. Если потребуется только косметический ремонт, детский сад должен открыться через полгода, а в случае капремонта или реконструкции сроки могут составить полтора — три года.
По итогам торгов с компанией заключен договор аренды объекта на 49 лет. Инвестор также получил в пользование земельный участок площадью около 0,6 гектара. Для сохранения льготной ставки аренды ему необходимо ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
По словам Кирилла Пуртова, главы департамента города Москвы по конкурентной политике, эта льготная программа востребована среди инвесторов: с начала прошлого года уже четыре компании заключили договоры для открытия образовательных учреждений по этим условиям.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]