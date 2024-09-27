Президент ТПП РФ рассказал об экономическом потенциале Рязанской области

В Рязанской области внедряют свой инвестиционный стандарт. Сегодня на 20-30% сократились сроки реализации основных этапов инвестпроектов, за пять рабочих дней выдают техусловия на подключение к электросетям в индустриальных парках, за 30 рабочих дней предоставляются участки в аренду без торгов. Результаты этих мер не заставили себя долго ждать.