Президент ТПП РФ рассказал об экономическом потенциале Рязанской области

Posted 27 сентября, 16:32
Published 27 сентября, 16:32
Modified 27 сентября, 16:33
Updated 27 сентября, 16:33
В регионе построены три автомагистрали и две железные дороги. Есть судоходная река Ока. С областью граничит Московский регион — готовый рынок сбыта. В Рязани очень диверсифицированная экономика, очевиден рост промышленного производства, сельского хозяйства и, соответственно, инвестиций в экономику, отметил глава ТПП России Сергей Катырин.
По его словам, рязанская ТПП — самая быстрорастущая палата в стране с точки зрения членской базы, с точки зрения оказываемых услуг. Отдельно отмечен проект палаты, в частности, «Забота», в котором участвуют десятки тысяч человек — многодетные семьи, пожилые люди. Бизнес им помогает покупать продукты и другие товары подешевле, сказал Катырин.
В Рязанской области внедряют свой инвестиционный стандарт. Сегодня на 20-30% сократились сроки реализации основных этапов инвестпроектов, за пять рабочих дней выдают техусловия на подключение к электросетям в индустриальных парках, за 30 рабочих дней предоставляются участки в аренду без торгов. Результаты этих мер не заставили себя долго ждать.
По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, инвестиции в экономику региона росли и в прошлом году, а в этом году они растут более быстрыми темпами. Растет производство, сельское хозяйство: все цифры выше средних по стране.
Особое внимание в дискуссии уделили и кадровому потенциалу региона. Здесь находится 13 высших учебных заведений, 29 заведений среднего специального образования. Ежегодно в области выпускаются 12 тысяч студентов.
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