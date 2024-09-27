Катарский суперапп рассказал о свой корпоративной структуре

Posted 27 сентября, 12:20
Published 27 сентября, 12:20
Modified 27 сентября, 14:39
Updated 27 сентября, 14:39
Авторы критических материалов попытались обвинить Gem4me в том, что это компания-однодневка, пирамида. Однако ее коммуникационный продукт Gem Space на самом деле существует и вполне востребован на рынке. У разработчика уже 80 официальных релизов, а каждое обновление появляется в крупнейших магазинах приложений: Google Play, App Store, AppGallery от Huawei, Xiaomi Store и Samsung Galaxy Store, передает newsnn.ru.
Стоит отметить, что Gem Space (ранее Gem4me) выпустила первую версию мобильного приложения для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки еще в 2016 году. В компании заявили, что сейчас они являются международной коммерческой организацией с представительствами в Европе, США, Канаде, на Ближнем Востоке и Маврикии. В компании отмечают, что ее основными рынками являются Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезия (4%). А вот рынок России и Беларуси Gem Space занимать не планирует из-за высокой конкуренции, поэтому российских юрлиц в группе нет.
В медиа также упоминались личные факты о членах совета директоров Gem Space. В частности, критики пытались указать на то, что гражданин Швейцарии Бруно Хорн когда-то торговал сталью, а гражданин США Майкл Джордан владеет компанией Donesso, которая продвигает Market Space — продукт холдинга — в США. В компании поясняют, что данные факты не имеют никакого отношения к якобы противозаконной деятельности и являются попыткой отвлечь внимание от реальных достижений бренда, пишет gazeta.ru.
Также авторы материалов упоминали судебный иск, в котором фигурировали имена членов совета директоров компании Александра Качановского и Валерия Острикова. Однако в решении суда прямо указано, что ни один из них не был ни подозреваемым, ни обвиняемым в уголовных делах. Как постановил суд, дело не имело под собой реальных материалов и, по сути, было сфабриковано.
Сейчас Gem Space активно работает с рынками развивающихся стран, видя в них коммерческий потенциал и возможность позитивных социальных изменений. Кроме того, компания уже запустила и развивает B2B-направление на базе собственного супераппа Gem Space — с 2023 года этим занимается отдельное подразделение бренда Gem Soft.
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