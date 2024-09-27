Катарский суперапп рассказал о свой корпоративной структуре

Стоит отметить, что Gem Space (ранее Gem4me) выпустила первую версию мобильного приложения для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки еще в 2016 году. В компании заявили, что сейчас они являются международной коммерческой организацией с представительствами в Европе, США, Канаде, на Ближнем Востоке и Маврикии. В компании отмечают, что ее основными рынками являются Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезия (4%). А вот рынок России и Беларуси Gem Space занимать не планирует из-за высокой конкуренции, поэтому российских юрлиц в группе нет.