В Екатеринбурге подвели итоги НРФ «Регионы»

Posted 26 сентября, 10:57
Published 26 сентября, 10:57
Modified 26 сентября, 10:57
Updated 26 сентября, 10:57
Как пишет издание tagilcity.ru, форум собрал свыше 150 спикеров и более 2000 участников. Главная стратегическая сессия мероприятия, которая транслировалась в социальной сети «ВКонтакте», набрала 28,5 тысячи просмотров. Медиапартнерами форума выступили медиахолдинг 1MI и издание TagilCity.
На стратегической сессии НРФ «Регионы» участники рассмотрели важные изменения, произошедшие в рекламном рынке за последний год, обсудили потребности рекламодателей в регионах и влияние цифровых технологий на качество взаимодействия с потребителями.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем локального рынка рекламы в первой половине 2024 года составил 58 миллиардов рублей, показав рост на уровне 17%. Екатеринбург занял третью позицию по объему рекламных инвестиций, после Москвы и Санкт-Петербурга, с динамикой роста 23%.
Заместитель генерального директора по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов сообщил, что Россия вошла в число четырех ведущих экономик мира по паритету покупательной способности. В настоящее время число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим годом.
Согласно исследованию, проведенному «ГПМ Реклама» и НАФИ, 63% респондентов положительно оценивают отечественные бренды, а 79% ожидают их роста на рынке. Илья Попов подчеркнул, что инвестиции в рекламу способствуют увеличению доли и влияния национального бизнеса на местных рынках и помогают выйти на федеральный уровень.
Важно отметить, что в этом году НРФ «Регионы» прошел в новом формате и был частью программы Национальной недели HR и рекламы, состоявшейся в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. По информации организаторов, более 4 тысяч человек приняли участие в этом мероприятии. Форум завершился награждением участников Первого регионального фестиваля рекламы, став значимым событием в рамках Национальной недели HR и рекламы.