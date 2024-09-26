В Екатеринбурге подвели итоги НРФ «Регионы»

Важно отметить, что в этом году НРФ «Регионы» прошел в новом формате и был частью программы Национальной недели HR и рекламы, состоявшейся в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. По информации организаторов, более 4 тысяч человек приняли участие в этом мероприятии. Форум завершился награждением участников Первого регионального фестиваля рекламы, став значимым событием в рамках Национальной недели HR и рекламы.