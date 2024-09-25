В ПЦБК отметили юбилей: 65 лет

Участники мероприятия не только наслаждались отдыхом, но и показывали свои профессиональные умения. Молодёжь также активно участвовала: студенты политехнического института устроили химическое шоу с реактивами, а школьники продемонстрировали роботизированную модель машины для изготовления бумаги с автоматической системой штрихкодирования. На одной из площадок опытные водители автопогрузчиков продемонстрировали свои навыки вождения.