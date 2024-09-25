В ПЦБК отметили юбилей: 65 лет

Posted 25 сентября, 17:31
Published 25 сентября, 17:31
Modified 25 сентября, 17:31
Updated 25 сентября, 17:31
По сообщению представителей компании, на празднование были приглашены ветераны отрасли и студенты специализированных учебных заведений. Торжество проходило на стадионе «Бумажник», пишет properm.ru.
Участники мероприятия не только наслаждались отдыхом, но и показывали свои профессиональные умения. Молодёжь также активно участвовала: студенты политехнического института устроили химическое шоу с реактивами, а школьники продемонстрировали роботизированную модель машины для изготовления бумаги с автоматической системой штрихкодирования. На одной из площадок опытные водители автопогрузчиков продемонстрировали свои навыки вождения.