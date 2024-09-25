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Posted 25 сентября, 17:31

Published 25 сентября, 17:31

Modified 25 сентября, 17:31

Updated 25 сентября, 17:31

В ПЦБК отметили юбилей: 65 лет

В ПЦБК отметили юбилей: 65 лет

25 сентября 2024, 17:31
Фото: pcbk.ru
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) отметила своё 65-летие и День работников леса масштабным праздником. Мероприятие, состоявшееся 20 сентября, собрало две тысячи участников, включая бывших и нынешних сотрудников предприятия.

По сообщению представителей компании, на празднование были приглашены ветераны отрасли и студенты специализированных учебных заведений. Торжество проходило на стадионе «Бумажник», пишет properm.ru.

Участники мероприятия не только наслаждались отдыхом, но и показывали свои профессиональные умения. Молодёжь также активно участвовала: студенты политехнического института устроили химическое шоу с реактивами, а школьники продемонстрировали роботизированную модель машины для изготовления бумаги с автоматической системой штрихкодирования. На одной из площадок опытные водители автопогрузчиков продемонстрировали свои навыки вождения.

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