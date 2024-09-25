Полицейские нашли пропавшего накануне школьника

Сообщение о пропаже парня поступило в правоохранительные органы от его 26-летней сестры, которая является его опекуном. Она сообщила, что школьник пропал вечером, ушёл из дома и не вернулся. Сотрудники полиции незамедлительно объявили пропавшего в розыск и приступили к поискам, пишет sibdepo.ru.