Полицейские нашли пропавшего накануне школьника

Posted 25 сентября, 11:05
Published 25 сентября, 11:05
Modified 25 сентября, 11:06
Updated 25 сентября, 11:06
Сообщение о пропаже парня поступило в правоохранительные органы от его 26-летней сестры, которая является его опекуном. Она сообщила, что школьник пропал вечером, ушёл из дома и не вернулся. Сотрудники полиции незамедлительно объявили пропавшего в розыск и приступили к поискам, пишет sibdepo.ru.
«В результате сегодня школьник был найден сотрудниками уголовного розыска во дворе дома по улице Ставропольской, недалеко от своего места проживания. Мальчик пояснил, что накануне ушел из дома после ссоры с сестрой, ночью гулял по улице. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.