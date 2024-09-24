РЭО сообщил о создании 997 цифровых двойников полигонов до конца 2024 года

Posted 24 сентября, 11:39
Published 24 сентября, 11:39
Modified 24 сентября, 11:39
Updated 24 сентября, 11:39
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что цифровые двойники дают возможность оценки реального состояния мусорных полигонов, а также прогнозирования срока, в течение которого эти объекты можно будет эксплуатировать. Он также отметил, что цифровые модели могут регистрировать площадь, объем и высоту объектов. Кроме этого, они позволяют фиксировать участки, которые выходят за пределы территории полигона. С помощью цифровых двойников можно выявлять обвалы откосов и факты выхода фильтрата за границы территории. Обнаружение этих и других видов нарушений позволит своевременно реагировать на них, принимая меры по их устранению, пишут newsnn.ru.
На данный момент при помощи лазерного сканирования с воздуха было обследовано около 600 мусорных полигонов по всей стране. При этом для некоторых объектов создано несколько цифровых моделей, построенных в разные годы. Для отслеживания изменений в некоторых регионов облеты проводились повторно.
Как отметил глава Минприроды РФ Александр Козлов, цифровые двойники обеспечивают возможность составлять корректные прогнозы развития отечественной отрасли обращения с ТКО.
Сегодня в разных регионах страны действует порядка 900 мусорных полигонов, из которых большая часть уже оцифрована. Министр отметил, что ранее ввиду отсутствия данных по захоронению ТКО возникали серьезные проблемы. Так, было непонятно, в каком состоянии находятся полигоны и сколько мусора на них еще можно размещать. Буквально за три года в этой области произошли серьезные изменения. Было обследовано 600 объектов размещения ТКО и создано 753 цифровые модели полигонов.
Заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров назвал приоритетной работу по исследованию потребности регионов в проведении лазерного сканирования полигонов с воздуха. В 2024 году заявки на создание цифровых моделей поступили от 85 регионов.
Полученные путем лазерного сканирования данные вносятся в информационную систему, осуществляющую мониторинг мусорных полигонов. Напомним, что данная система была создана в 2023–2024 годах для анализа результатов облетов. У системы есть собственная нейросеть, которая занимается обработкой данных.