РЭО сообщил о создании 997 цифровых двойников полигонов до конца 2024 года

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что цифровые двойники дают возможность оценки реального состояния мусорных полигонов, а также прогнозирования срока, в течение которого эти объекты можно будет эксплуатировать. Он также отметил, что цифровые модели могут регистрировать площадь, объем и высоту объектов. Кроме этого, они позволяют фиксировать участки, которые выходят за пределы территории полигона. С помощью цифровых двойников можно выявлять обвалы откосов и факты выхода фильтрата за границы территории. Обнаружение этих и других видов нарушений позволит своевременно реагировать на них, принимая меры по их устранению, пишут newsnn.ru.