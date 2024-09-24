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Posted 24 сентября, 11:39

Published 24 сентября, 11:39

Modified 24 сентября, 11:39

Updated 24 сентября, 11:39

РЭО сообщил о создании 997 цифровых двойников полигонов до конца 2024 года

РЭО сообщил о создании 997 цифровых двойников полигонов до конца 2024 года

24 сентября 2024, 11:39
Фото: reo.ru
В ППК «Российский экологический оператор» сообщили о планах по созданию еще 244 цифровых моделей для объектов размещения мусора до конца текущего года. Таким образом, общее количество созданных за 2024 год цифровых двойников составит девятьсот девяносто семь.

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что цифровые двойники дают возможность оценки реального состояния мусорных полигонов, а также прогнозирования срока, в течение которого эти объекты можно будет эксплуатировать. Он также отметил, что цифровые модели могут регистрировать площадь, объем и высоту объектов. Кроме этого, они позволяют фиксировать участки, которые выходят за пределы территории полигона. С помощью цифровых двойников можно выявлять обвалы откосов и факты выхода фильтрата за границы территории. Обнаружение этих и других видов нарушений позволит своевременно реагировать на них, принимая меры по их устранению, пишут newsnn.ru.

На данный момент при помощи лазерного сканирования с воздуха было обследовано около 600 мусорных полигонов по всей стране. При этом для некоторых объектов создано несколько цифровых моделей, построенных в разные годы. Для отслеживания изменений в некоторых регионов облеты проводились повторно.

Как отметил глава Минприроды РФ Александр Козлов, цифровые двойники обеспечивают возможность составлять корректные прогнозы развития отечественной отрасли обращения с ТКО.

Сегодня в разных регионах страны действует порядка 900 мусорных полигонов, из которых большая часть уже оцифрована. Министр отметил, что ранее ввиду отсутствия данных по захоронению ТКО возникали серьезные проблемы. Так, было непонятно, в каком состоянии находятся полигоны и сколько мусора на них еще можно размещать. Буквально за три года в этой области произошли серьезные изменения. Было обследовано 600 объектов размещения ТКО и создано 753 цифровые модели полигонов.

Заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров назвал приоритетной работу по исследованию потребности регионов в проведении лазерного сканирования полигонов с воздуха. В 2024 году заявки на создание цифровых моделей поступили от 85 регионов.

Полученные путем лазерного сканирования данные вносятся в информационную систему, осуществляющую мониторинг мусорных полигонов. Напомним, что данная система была создана в 2023–2024 годах для анализа результатов облетов. У системы есть собственная нейросеть, которая занимается обработкой данных.

#Общество
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