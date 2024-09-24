ФОМС: За счёт средств ОМС в РФ провели более 800 тысяч процедур ЭКО

Posted 24 сентября, 09:51
Published 24 сентября, 09:51
Modified 24 сентября, 09:51
Updated 24 сентября, 09:51
ТАСС информирует, что спрос на процедуру ЭКО за счёт ОМС растёт ежегодно. ФОМС отмечает, что в прошлом году было проведено на 10,6% больше подобных процедур, чем в 2022 году. В фонде добавили, что за восемь месяцев текущего года было выполнено более 71 тысячи данных процедур.
В этом году изменились правила распределения объемов помощи по проведению ЭКО. Теперь её могут получить те медицинские учреждения, которые в прошлом году провели данную процедуру не менее сотни раз. При этом учитываются все источники финансирования. В фонде добавили, что нормы, установленные на законодательном уровне, позволят регионам организовать проведение ЭКО и способствовать повышению рождаемости.
Процедуру ЭКО начали проводить за счёт средств ОМС в 2013 году. Все застрахованные граждане могут получить специальную квоту и пройти курс лечения от бесплодия. Обследование в подобных случаях занимает от трёх до шести месяцев. Однако начинается оно только после года безуспешных попыток зачатия.
В прошлом году на проведение данных процедур было выделено 12,7 миллиарда рублей. В ФОМС добавили, что объем помощи будет ежегодно пересматриваться. В текущем году планируется провести 91 539 процедур ЭКО, что на 2,3% больше, чем планировалось в прошлом году.