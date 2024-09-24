ФОМС: За счёт средств ОМС в РФ провели более 800 тысяч процедур ЭКО

В этом году изменились правила распределения объемов помощи по проведению ЭКО. Теперь её могут получить те медицинские учреждения, которые в прошлом году провели данную процедуру не менее сотни раз. При этом учитываются все источники финансирования. В фонде добавили, что нормы, установленные на законодательном уровне, позволят регионам организовать проведение ЭКО и способствовать повышению рождаемости.