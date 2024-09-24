Ефимов отчитался о введении в ТиНАО Москвы более 1,5 млн м2 недвижимости за 2024 год

Posted 24 сентября, 14:55
Published 24 сентября, 14:55
Modified 24 сентября, 14:55
Updated 24 сентября, 14:55
Как сообщает stroi.mos.ru, такую статистику предоставил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Согласно его комментарию, начиная с января этого года удалось ввести более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысячах квадратных метров помещений социального и промышленного назначения. Также Ефимов отметил, что за август в ТиНАО возвели более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.
Недвижимость вне зависимости от ее назначения строится по монолитно-каркасной технологии. Фасады отделывают надежными и эстетичными современными материалами, такими как керамический облицовочный кирпич. Входные группы конструируются сквозными, с входами на уровне земли.
Новое жилье оборудовано индивидуальными кладовыми, колясочными, системами видеонаблюдения и энергоэффективным освещением. После завершения основных работ ведется обустройство придомовой зоны. В проекты заложены плоскостные парковки, детские и спортивные площадки, территории для отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.
Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что в ТиНАО реализуется принцип комплексного освоения территорий. Здесь присутствует жилая застройка и социальные объекты, развивается транспорт и появляются новые рабочие места. Сейчас инвесторы все активнее вкладывают средства не только в возведение технопарков, индустриальных и складских комплексов, но также и в небольшие точки развития малого бизнеса. Для этого используются прилегающие к жилой застройке территории.
На них строятся магазины, пекарни, аптеки, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и прочие объекты, благодаря которым появились десятки тысяч новых рабочих мест для населения в шаговой доступности от места проживания.
На фоне присоединения новых территорий к Москве объем привлеченных инвестиций в градостроительное развитие смог вырасти до 3,7 триллиона рублей. А к 2035 году, по прогнозам экономистов, он должен достичь 10 триллионов рублей.