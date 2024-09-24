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Posted 24 сентября, 14:55

Published 24 сентября, 14:55

Modified 24 сентября, 14:55

Updated 24 сентября, 14:55

Ефимов отчитался о введении в ТиНАО Москвы более 1,5 млн м2 недвижимости за 2024 год

Ефимов отчитался о введении в ТиНАО Москвы более 1,5 млн м2 недвижимости за 2024 год

24 сентября 2024, 14:55
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
С начала года в Троицком и Новомосковском административных округах возвели и ввели в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости — от малоэтажного жилья и объектов индивидуального жилищного строительства до многоэтажных комплексов.

Как сообщает stroi.mos.ru, такую статистику предоставил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно его комментарию, начиная с января этого года удалось ввести более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысячах квадратных метров помещений социального и промышленного назначения. Также Ефимов отметил, что за август в ТиНАО возвели более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

Недвижимость вне зависимости от ее назначения строится по монолитно-каркасной технологии. Фасады отделывают надежными и эстетичными современными материалами, такими как керамический облицовочный кирпич. Входные группы конструируются сквозными, с входами на уровне земли.

Новое жилье оборудовано индивидуальными кладовыми, колясочными, системами видеонаблюдения и энергоэффективным освещением. После завершения основных работ ведется обустройство придомовой зоны. В проекты заложены плоскостные парковки, детские и спортивные площадки, территории для отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что в ТиНАО реализуется принцип комплексного освоения территорий. Здесь присутствует жилая застройка и социальные объекты, развивается транспорт и появляются новые рабочие места. Сейчас инвесторы все активнее вкладывают средства не только в возведение технопарков, индустриальных и складских комплексов, но также и в небольшие точки развития малого бизнеса. Для этого используются прилегающие к жилой застройке территории.

На них строятся магазины, пекарни, аптеки, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и прочие объекты, благодаря которым появились десятки тысяч новых рабочих мест для населения в шаговой доступности от места проживания.

На фоне присоединения новых территорий к Москве объем привлеченных инвестиций в градостроительное развитие смог вырасти до 3,7 триллиона рублей. А к 2035 году, по прогнозам экономистов, он должен достичь 10 триллионов рублей.

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