Ефимов отчитался о введении в ТиНАО Москвы более 1,5 млн м2 недвижимости за 2024 год

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что в ТиНАО реализуется принцип комплексного освоения территорий. Здесь присутствует жилая застройка и социальные объекты, развивается транспорт и появляются новые рабочие места. Сейчас инвесторы все активнее вкладывают средства не только в возведение технопарков, индустриальных и складских комплексов, но также и в небольшие точки развития малого бизнеса. Для этого используются прилегающие к жилой застройке территории.