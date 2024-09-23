Отравление полуфабрикатами: реальность или миф

Отравление целой семьи под Красноярском стало шоком для всех жителей России. В ночь на субботу супружеская пара и четверо их детей почувствовали себя плохо: у всех начались боли в животе, открылась рвота. Семью госпитализировали, но в течение двух дней все четверо детей в возрасте от шести до 13 лет скончались, несмотря на усилия врачей. Родители остаются в тяжелом, но стабильном состоянии.