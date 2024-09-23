Отравление полуфабрикатами: реальность или миф

Posted 23 сентября, 16:36
Published 23 сентября, 16:36
Modified 23 сентября, 16:39
Updated 23 сентября, 16:39
В беседе с newia врач-терапевт Татьяна Крепс рассказала, насколько мы рискуем, ежедневно вверяя свою жизнь и здоровье сотрудникам общепита, производителям готовой еды и торговым сетям.
Отравление целой семьи под Красноярском стало шоком для всех жителей России. В ночь на субботу супружеская пара и четверо их детей почувствовали себя плохо: у всех начались боли в животе, открылась рвота. Семью госпитализировали, но в течение двух дней все четверо детей в возрасте от шести до 13 лет скончались, несмотря на усилия врачей. Родители остаются в тяжелом, но стабильном состоянии.
Среди версий следствия как отравление некачественными продуктами питания, так и попадание в пищу отравляющего вещества.
Образцы изъяты, с ними работают эксперты. Расследование уголовного дела взято под контроль. Среди наиболее состоятельных версий сейчас — случайное попадание в блюда отравы для мух, которую перепутали с приправой.
Терапевт Татьяна Крепс согласна с мнением, что даже привычный продукт вроде пельменей может стать смертельно опасным из-за нарушения условий хранения или приготовления.
Причиной тяжелого отравления могут стать бактерии вроде листерий или сальмонеллы в фарше. Также ситуация в Красноярском крае дает основания подозревать, что имело место добавление токсических веществ в еду.
Отравление особенно опасно для детей и людей с ослабленным иммунитетом: у них гораздо быстрее наступают интоксикация, обезвоживание и даже смерть. Поэтому, предостерегла доктор, при первых симптомах отравления следует обращаться к врачу: промедление может стоить жизни.